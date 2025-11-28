Las oficinas de empleo tienen nuevo modelo de orientación
Con esta actuación y la modernización de sedes se consolida un servicio «personalizado y de más calidad», según la Junta de Andalucía
C. C.
Jaén
Viernes, 28 de noviembre 2025, 12:19
El nuevo modelo de funcionamiento en la red de oficinas del Servicio Andaluz de Empleo (SAE) en la provincia de Jaén «está consolidando un servicio ... público de más calidad», con «una atención al usuario más personalizada con la meta del empleo».
La delegada territorial de Empleo, Empresa y Trabajo Autónomo, Ana Mata, lo destacó así en su visita a las oficinas SAE de la capital, Martos y Alcaudete, para conocer 'in situ' los avances en el día a día de estas instalaciones, de mano de sus responsables y trabajadores.
«La implantación de un modelo de gestión integral en el SAE, ha conllevado notables cambios en los servicios de orientación e intermediación, así como en los servicios que se prestan a empresas desde las oficinas», afirmó ayer en una nota.
Mata apuntó que estos avances «demuestran el compromiso de la Consejería de Empleo con quienes tienen más dificultades a la hora de acceder al mercado laboral, avanzando en la mejora de los servicios, haciéndolos más accesibles y eficaces; consolidando un proceso de búsqueda de empleo plenamente activo».
Según ha explicado, se están aportando herramientas telemáticas y servicios digitales para dotar de mayor autonomía a los usuarios para facilitarles las gestiones relacionadas con la demanda de servicios de empleo.
Además, los técnicos de las 26 oficinas SAE de la provincia tienen «una mayor disponibilidad de tiempo y recursos para volcarse en una atención más eficaz y personalizada a quienes buscan un empleo». También realizan «una ayuda más precisa y ágil a las empresas».
Límite de sesiones alcanzadas
El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez.
Por favor, inténtalo pasados unos minutos.
Sesión cerrada
Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este.
Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo.
¿Tienes una suscripción? Inicia sesión