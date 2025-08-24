La odisea de alquilar una vivienda en Jaén

Una batalla sin cuartel. Los anuncios de alquiler de viviendas vuelan en Jaén, con decenas de interesados enviando mensajes a los pocos segundos de la ... publicación. Las plataformas especializadas envían correos a los interesados según sus parámetros de búsqueda, dando comienzo a una competencia feroz por ver quien responde antes y poder hacerse con un lugar para vivir.

La demanda de alquiler está en máximos en Jaén, con 13 candidatos por cada vivienda puesta en el mercado. Así lo reflejan los datos del Observatorio del Alquiler en el segundo trimestre del año, que determinan que la presión ha alcanzado cotas nunca antes vistas en la provincia, casi duplicándose en cinco años, pues en 2020 la demanda rondaba las siete personas por cada piso en alquiler.

El grado de presión se obtiene de la medición del número de contactos que recibe una oferta de vivienda en un plazo de diez días a nivel provincial, junto con la oferta total de viviendas que están en el mercado, aunque también se analiza el precio medio de renta de alquiler y su evolución.

Este mayor número de candidatos se da pese al ligero repunte respecto a la oferta. En el primer trimestre se registró el mínimo histórico con poco más de 4.000 viviendas en el mercado, con una diferencia de más de un millar respecto al año 2019, cuando había más de 5.000 anuncios en el mercado, y en el segundo trimestre ha aumentado en unas 100 viviendas.

Jaén continúa siendo una de las provincias con una demanda más equilibrada, pues se mantiene en el rango inferior del Observatorio, de entre cero a 20 candidatos. Alejada queda esta situación de otras provincias andaluzas como Huelva, con entre 100 y 200, o Málaga, de entre 80 a 100, zonas mucho más tensionadas.

Esta menor presión se refleja también en el precio. A pesar del aumento de candidatos se mantienen estables, y Jaén, con una media de 571 euros para un alquiler, todavía se mantiene como una de las provincias más asequibles. De hecho, en el segundo trimestre es, junto a Soria, la única que registra caída de los precios, en concreto de un 0,4%.

Así lo refleja también la plataforma pisos.com, que en un informe cifra en el 30,16% el salario bruto que deben destinar los habitantes de la capital al alquiler. Es el cuarto porcentaje más bajo de España, y a más de 20 puntos porcentuales de la media nacional, que se sitúa en el 52,61%.

Cabe mencionar que según los expertos un ciudadano no debería destinar más del 30% de su salario a la vivienda, por lo que los habitantes de Jaén estarían al límite. De hecho, según señalan desde pisos.com, este alto porcentaje ha provocado un cambio en el paradigma del mercado, obligando a residir en habitaciones, que en ninguna capital superan el 30% mencionado.

«La necesidad de compartir gastos es una constante, y el mercado de habitaciones compartidas se ha adaptado para ofrecer soluciones que son la opción más viable para muchos en la actualidad», señala el director de Estudios de pisos.com, Ferran Font.

La situación a nivel nacional parece lejos de solucionarse. Según la estimación del Observatorio del Alquiler, «la oferta seguirá cayendo en España, de manera que este año saldrán al mercado 14.519 inmuebles menos que en 2024, cuando ya se registró un mínimo después de perder más de 96.500 inmuebles respecto al año anterior».

De esta manera, desde el Observatorio afirman que la ley de vivienda «ha resultado contraproducente en muchas de las políticas que ha desplegado, especialmente la declaración de zonas tensionadas, que han contribuido a la destrucción de oferta, el aumento de la presión y la subida de los precios».

Por ello se advierte de que cada vez es más necesario apostar por «medidas eficaces que pongan el foco en la creación de oferta», para lograr así que más inmuebles salgan al mercado para responder a las necesidades de una población creciente que cada vez precisa de más hogares y que no puede permitirse acceder a una vivienda con las condiciones actuales o que lo hace en condiciones precarias.

«Preguntaron si era de color»

Cuatro meses ha empleado María R. para encontrar un nuevo piso de alquiler después de 15 años de arrendataria. Empezó en Semana Santa y terminó la búsqueda hace un par de semanas. Hasta dar con el hogar indicado –o al menos el que más condiciones cumple– ha visitado cerca de una docena de viviendas, las únicas a las que llegó a la fase de las visitas. «Me han llegado a pedir matrícula universitaria y un contrato de trabajo a la vez. Además, en uno de los pisos me rechazaron porque no era médico y en otra ocasión para alquilar en solitario me pedían dos nóminas», resume. «Da igual que seas una trabajadora solvente con años de profesión a tus espaldas porque ya no te cogen», lamenta. «Me he encontrado con situaciones inimaginables. Una vez por teléfono me preguntaron si era de color», denuncia.

En su periplo, María ha visitado locales comerciales supuestamente reacondicionados que no eran habitables. «Tenía un agujero en el suelo como sumidero y un vinilo que resguardaba poco del exterior», recuerda. María R. cuenta también que ha visto pisos de 27 metros cuadrados por precios desorbitados que provenían de un inmueble dividido.

«Te piden incluso que pagues los gastos de comunidad cuando eso corresponde al propietario. Se aprovechan de la coyuntura del mercado y son muchos los anuncios fraudulentos que se cuelan en los portales de internet. Yo los denuncio rápido», concluye.

«Sin ver el piso y en negro»

A Sara y a su pareja se les añade una problemática del siglo XXI, son una pareja de mujeres en busca de un piso. Cuando los propietarios preguntan si es para las dos y el piso tiene una sola habitación, miran extrañados al confirmarles que sí. En esta gymkhana por conseguir el mejor piso encontraron uno en muy buenas condiciones y cerca de su trabajo. Asequible, con piscina y con terraza, podía ser un timo, pero decidieron aventurarse a contactar. Su pareja lo intentó la primera, recibiendo un leído, pero no era momento de abandonar, así que Sara también llamó, pero esta vez dijo que el piso era solo para ella. Bajo esta premisa el propietario si contestó.

Como el piso parecía el ideal, concertaron una cita para verlo, esta vez, ella sola, sin su pareja. La sorpresa llegó cuando la citaron en un hotel, podía ser una entrevista previa a entrar en el apartamento, pero eso sería ser muy optimista. Una pareja de entre 50 y 60 años la esperaba sentada mientras se tomaba un café. Sara preguntó si iban a ir al piso, que quería verlo, pero la repuesta fue negativa, solo podría verlo por fuera puesto que «el inquilino me ha pedido que por favor no lo enseñe». Después de enseñarle la urbanización por fuera, el piso con las persianas bajadas hasta el suelo, como si allí no viviera nadie. El propietario comenzó a hablarle de las condiciones: «me dijo que si lo quería era mío, que podría traer amigas a casa si quería, pero que todo en B, que si no me tendría que subir el alquiler, porque no lo declara a Hacienda».