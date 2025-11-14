Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Colocación de las camas en La Salobreja. Ayto Jaén

Ocupación del 100% en el albergue de Jaén con 60 camas extra

Ya están operativos Porcuna, Mancha Real, Villanueva del Arzobispo y Villatorres

E. L.

Viernes, 14 de noviembre 2025, 12:51

El Ayuntamiento de Jaén ha alcanzado las 230 camas para temporeros con la activación del dispositivo de emergencia en La Salobreja. Se trata de 60 ... camas que se suman al centro de atención municipal de Carretera de Granada con 170 plazas. La ocupación de estos dos recursos que aporta la capital ha sido del 100% en la pasada noche.

