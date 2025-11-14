Ocupación del 100% en el albergue de Jaén con 60 camas extra

El Ayuntamiento de Jaén ha alcanzado las 230 camas para temporeros con la activación del dispositivo de emergencia en La Salobreja. Se trata de 60 ... camas que se suman al centro de atención municipal de Carretera de Granada con 170 plazas. La ocupación de estos dos recursos que aporta la capital ha sido del 100% en la pasada noche.

Además, en lo que respecta a la red provincial de albergues, ya están operativos Porcuna, Mancha Real, Villanueva del Arzobispo y Villatorres. El resto hasta 14, abrirán sus puertas, en la mayoría de los casos, entre el 17 y el 21 de noviembre, que es la horquilla marcada por el Foro de Atención a las Personas Migrantes en la provincia de Jaén.

El alcalde de Jaén, Julio Millán, junto a otros concejales del gobierno local (PSOE-Jaén Merece Más), han participado durante la pasada noche en el operativo de montaje de las 60 camas de campaña cedidas por Cruz Roja en el gimnasio del complejo deportivo de La Salobreja. Las camas de este dispositivo de emergencia se han cubierto al cien por cien en una noche que ha sido lluviosa y con las temperaturas en descenso.

Voluntarios

Millán ha agradecido el esfuerzo realizado por el personal del Ayuntamiento y de las entidades sociales «que han mostrado un compromiso más allá de sus atribuciones con esta situación». Voluntarios de Cruz Roja y de Protección Civil, apoyados por personal de Patronato de Deportes, Policía Local, técnicos de Asuntos Sociales y el Jefe de Bomberos y Emergencias, Antonio Tobaruela, han supervisado el dispositivo de emergencia en su primera jornada.

Cáritas: «Esperamos que sea suficiente» Desde Cáritas se ha recibido «con alivio» la puesta en marcha de este dispositivo de emergencia de La Salobreja y con el que se viene a dar respuesta «a la compleja situación» que vienen denunciando desde hace varias semanas. La coordinadora de Cáritas Interparroquial de Jaén, Fátima Jerez, ha destacado en un comunicado «el esfuerzo» que está realizando el Ayuntamiento y Cáritas «ante una realidad que continúa siendo desalentadora». «Esperemos que sea suficiente para que nadie, ninguna persona, duerma en la calle», ha dicho Jerez. «Esperemos que con las 170 plazas del albergue y estas 60 habilitadas en La Salobreja se dé un golpe de timón. Más aún teniendo en cuenta la situación meteorológica adversa que se apunta en las previsiones para los próximos días, con bajada de temperaturas y precipitaciones», ha concluido Jerez.

Protección Civil y Cruz Roja junto a Policía Local se encargarán cada noche de supervisar este dispositivo de emergencia que se montará diariamente a partir de las 22:00 horas cuando cesa la actividad deportiva del complejo y se desmonta temprano. A las camas de campaña se suman sacos de dormir, un kit de aseo y una bolsa de comida con agua, zumo y galletas entre otros productos, que se entregan a los usuarios de este dispositivo de emergencia.

En paralelo, el Centro de Atención Municipal de Carretera de Granada, que sí dispone de servicio de comida, registró ayer el 100% de sus plazas, ocupadas 164 por personas temporeras y el resto hasta 170 por personas transeúntes sin hogar.

2.000 pernoctaciones

Las pernoctaciones registradas en la capital superan ya en 25 días las 2.000 totales de la pasada campaña, la de 2024. La edil de Asuntos Sociales, Ángeles Díaz de la Torre, ha apuntado que siguen cerrados el grueso de los albergues de la provincia porque la fecha estimada por la Junta para su apertura fue entre el 17 y el 21 de noviembre.

«La ciudad de Jaén está dando todo lo que puede en esta situación y la gente debe saber quién hace dejación de funciones y quien no en este asunto», ha dicho Díaz.