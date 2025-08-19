Las obras del 'Victoria Park' llegan a la mitad y estarán para finales de noviembre

A buen ritmo y en plazo. Las obras que están en marcha en los terrenos junto al campo de fútbol municipal de La Victoria en ... la capital «van a buen ritmo» con el objetivo de dar forma al nuevo parque comercial 'Victoria Park', según confirma la propia empresa, Mipelsa, a este periódico. A excepción de algunos inconvenientes menores, propios de este tipo de actuación, como la cimentación, que «ha sido complicada porque el terreno presentaba una serie de problemáticas y ha habido que micropilotar».

Por tanto, se mantienen los plazos anunciados inicialmente y esperan tener este espacio listo sobre el próximo 27 de noviembre tal y como trasladaron en una visita a los terrenos, en junio, la segunda teniente de alcalde y concejala de Urbanismo, África Colomo, junto al concejal de Medio Ambiente y Patrimonio, José María Cano, y responsables de la empresa Mipelsa. «El grado de ejecución se encuentra en torno al 50% aproximadamente», confirman desde la empresa, aunque esperan «un importante avance en las próximas semanas». De hecho, ya se ven grandes estructuras en este espacio, junto a la carretera de Granada, donde las máquinas no han dejado de actuar durante todo el verano.

Este centro supone una inversión de en torno a 15 millones de euros con dos parcelas que suman 15.115 metros cuadrados en las que se construirán los distintos locales, que ocuparán 7.200 metros cuadrados de superficie bruta alquilable. El uso que recoge este suelo en el PGOU es exclusivamente comercial. Además, se estima la creación de unos 76 puestos de trabajo directos, más otros 100 de carácter indirecto.

Junto a las incorporaciones que se esperan en los próximos meses en el Jaén Plaza, con la llegada de Primark como principal atractivo, y las incógnitas del futuro de La Loma, donde por ahora hay un acuerdo para un gimnasio, el 'Victoria Park' se posiciona como un nuevo espacio de servicios en la capital que pretende «revitalizar la zona».

¿Qué tendrá?

El parque comercial de medianas contará con 250 plazas de aparcamiento, añadidas a las ya existentes, y de esas un total de ocho contarán con cargadores para vehículos eléctricos y, la mayoría de ellas, con marquesinas. En cuanto a la oferta comercial, el 80% del espacio ya está comercializado y «estará conformada por marcas de referencia nacional e internacional en cada categoría, confirmando que contará con supermercados LIDL y con firmas como GUAW, JOMA, KIK y TEDI».

«No se trata de un centro comercial, sino de un parque comercial de medianas -locales- donde se van a instalar distintos operadores», dijo el responsable de Mipelsa, Carlos Melero, durante la presentación del proyecto.

En la operación para el traslado del campo de fútbol, el terreno se cedió por parte de Mipelsa de forma gratuita a cambio de que se desarrollase urbanísticamente; es decir, que se dotase la superficie de saneamiento, iluminación y suministro de agua. Desde aquella intervención han pasado más de 20 años, ya que el Nuevo Estadio de la Victoria, el cuarto donde juega el Real Jaén, se inauguró el 29 de agosto de 2001.