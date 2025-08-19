Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Comienzan a levantarse las estructuras de los locales, con una actuación que estaría al «cincuenta por ciento». IDEAL
Comercio

Las obras del 'Victoria Park' llegan a la mitad y estarán para finales de noviembre

Ya están la bases de las estructuras del nuevo espacio comercial que contará con 250 plazas de aparcamiento y un LIDL

Manuela Millán

Manuela Millán

Martes, 19 de agosto 2025, 22:48

A buen ritmo y en plazo. Las obras que están en marcha en los terrenos junto al campo de fútbol municipal de La Victoria en ... la capital «van a buen ritmo» con el objetivo de dar forma al nuevo parque comercial 'Victoria Park', según confirma la propia empresa, Mipelsa, a este periódico. A excepción de algunos inconvenientes menores, propios de este tipo de actuación, como la cimentación, que «ha sido complicada porque el terreno presentaba una serie de problemáticas y ha habido que micropilotar».

