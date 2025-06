Las obras en Santo Domingo 'rescatan' un palacio almohade que formará parte de la musealización de la iglesia

Manuela Millán Martes, 3 de junio 2025, 18:29 Comenta Compartir

En marcha tras años de espera. Las obras en la Iglesia de Santo Domingo de la capital continúan su curso tras su puesta en marcha, hace aproximadamente un mes, con el objetivo de «poner en valor y recuperar este edificio que explica y refleja la historia de esta ciudad».

Así se ha destacado durante la visita de este martes a la iglesia por parte del presidente de la Administración provincial, Paco Reyes, acompañado por el diputado de Infraestructuras Municipales, José Luis Agea, y la diputada de Cultura y Deportes, África Colomo, y en la que también ha participado el alcalde de Jaén, Julio Millán; la primera teniente de alcalde, María Espejo, y el concejal de Patrimonio, José María Cano, así como técnicos encargados de este proyecto y de la intervención arqueológica.

Reyes ha mostrado su satisfacción porque la Diputación pueda ejecutar «por fin» este proyecto que cuenta con un presupuesto de tres millones de euros procedentes de fondos Next Generation europeos. «La obra empezó el 5 de mayo porque no pudimos antes, ya que las llaves no se nos entregaron por parte de la Junta de Andalucía hasta el 11 de abril», ha recordado. La iglesia está cedida a la Junta, que tenía otros planes que no se han materializado, por lo que la Diputación, titular del bien, pidió las llaves para realizar la intervención. Se calcula que pueda durar unos diez meses.

«El objetivo de este proyecto es poner en valor este edificio y que forme parte de la oferta cultural monumental del casco antiguo de la ciudad de Jaén» ha señalado Reyes para remarcar que, una vez que esté finalizado, «desde la Diputación pondrán a disposición de la ciudadanía ese triángulo cultural del casco antiguo, conformado por el Palacio de Villardompardo, que alberga el Centro Cultural Baños Árabes, así como por el Antiguo Hospital de San Juan de Dios y también esta Iglesia de Santo Domingo».

Por su parte, el alcalde de Jaén ha subrayado que este proyecto «permitirá la recuperación de un espacio emblemático, que se viene demandando desde hace tiempo», además de que la puesta en valor de este espacio contribuirá «a la recuperación del casco antiguo y será un argumento turístico más para seguir revitalizando el centro histórico».

Además, ha recordado que «tiene justamente al lado un solar aquí, el Palacio de los Uribe, que la Junta de Andalucía recuperó en la época del PSOE, y que, justamente cuando cae de manos del PP, es cuando se paralizan las acciones». «Igual ocurre un poco más allá con el APA-III en Martín de Molina, otra actuación que sigue parada. Se lo hemos pedido a la Junta desde el Ayuntamiento: que actúen ellos o nos lo cedan a nosotros o que lo pongan en manos privadas para que puedan intervenir en el centro de la ciudad. Pero nada», lamentaba Millán.

Intervención

En la actualidad se está ejecutando la parte de la intervención arqueológica recogida en este proyecto y, de forma paralela, se están llevando a cabo los trabajos previos que permitirán la rehabilitación de esta Iglesia de Santo Domingo, lo que abarcará desde la mejora de la solería hasta las paredes, la recuperación de frescos y elementos arquitectónicos, la instalación de sistema eléctrico o la reparación de cubiertas, entre otras actuaciones.

Los trabajos que se están llevando a cabo actualmente en el marco de este proyecto de rehabilitación está permitiendo la finalización de la excavación de un palacio almohade de cara a su puesta en valor y a que forme parte de la musealización de esta iglesia. Estos restos tienen «un valor excepcional» porque, por un lado, muestran un palacio inacabado, ya que se detiene su construcción antes de la conquista de Jaén por parte de Fernando III y, por otra parte, porque es un hito más en la historia de Jaén.

«Hay argumentos sobrados para señalar que la Iglesia de Santo Domingo explica la historia de la ciudad», ha señalado Irene Montilla, encargada de esta excavación y profesora del Departamento de Patrimonio Histórico de la Universidad de Jaén.

Según Montilla, la excavación arqueológica que se está llevando a cabo muestra desde el pasado romano de la ciudad, hasta la parte del Alcázar que ocupó la manzana del Convento de Santo Domingo y cómo ese alcázar se fue transformando al compás de las propias transformaciones que sucedían en la sociedad cristiana, primero con una iglesia pequeñita de los siglos XIV-XV y finalmente con una gran iglesia del XVI, por lo que, «la musealización de este palacio permitirá explicar como nunca antes la historia de Jaén».