Las obras de reparación en la A-316 cortarán un tramo en Baeza durante un mes Está previsto que los arreglos del firme se inicien el lunes, 1 de septiembre

E. L. Viernes, 29 de agosto 2025, 15:47 Comenta Compartir

La Consejería de Fomento, Articulación del Territorio y Vivienda actuará, desde el próximo lunes, 1 de septiembre, en la reparación del deslizamiento de la calzada en el punto kilométrico 11 de la A-316, la Autovía del Olivar, en el término municipal de Baeza, sentido Úbeda-Jaén. Una actuación enmarcada en las obras que se ejecutan desde el pasado mes de junio en esta vía, para la cual será necesario el corte de tráfico en este tramo afectado por la obra, quedando habilitado un desvío de tráfico mediante transfer con pasos de mediana entre los kilómetros 11 y 15.

De este modo, la circulación quedará habilitada por la calzada derecha en doble sentido de circulación, debidamente señalizada, durante el tiempo que duren las actuaciones de reparación y reposición completa de firme, que se prevé que puedan prolongarse en torno a un mes desde el 1 de septiembre. Una vez finalizada, se ejecutará la misma actuación en la calzada contraria.

Deslizamientos

La Consejería de Fomento actúa en este tramo tras los informes técnicos que constatan el agravamiento de los deslizamientos tras los fenómenos tormentosos y climatológicos de los meses del último invierno.

Incidencias que produjeron la rotura y hundimiento de la calada izquierda de la A-316 entre los puntos kilométricos 10+940 y 11+370, que ha generado un escalón de más de 10 centímetros en el carril izquierdo, repercutiendo en la seguridad vial de los conductores de esta zona, lo que obligó al cierre del mismo y a la restricción del paso de vehículos por un único carril.