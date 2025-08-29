Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar

Las obras de reparación en la A-316 cortarán un tramo en Baeza durante un mes

Está previsto que los arreglos del firme se inicien el lunes, 1 de septiembre

E. L.

Viernes, 29 de agosto 2025, 15:47

La Consejería de Fomento, Articulación del Territorio y Vivienda actuará, desde el próximo lunes, 1 de septiembre, en la reparación del deslizamiento de la calzada en el punto kilométrico 11 de la A-316, la Autovía del Olivar, en el término municipal de Baeza, sentido Úbeda-Jaén. Una actuación enmarcada en las obras que se ejecutan desde el pasado mes de junio en esta vía, para la cual será necesario el corte de tráfico en este tramo afectado por la obra, quedando habilitado un desvío de tráfico mediante transfer con pasos de mediana entre los kilómetros 11 y 15.

De este modo, la circulación quedará habilitada por la calzada derecha en doble sentido de circulación, debidamente señalizada, durante el tiempo que duren las actuaciones de reparación y reposición completa de firme, que se prevé que puedan prolongarse en torno a un mes desde el 1 de septiembre. Una vez finalizada, se ejecutará la misma actuación en la calzada contraria.

Deslizamientos

La Consejería de Fomento actúa en este tramo tras los informes técnicos que constatan el agravamiento de los deslizamientos tras los fenómenos tormentosos y climatológicos de los meses del último invierno.

Incidencias que produjeron la rotura y hundimiento de la calada izquierda de la A-316 entre los puntos kilométricos 10+940 y 11+370, que ha generado un escalón de más de 10 centímetros en el carril izquierdo, repercutiendo en la seguridad vial de los conductores de esta zona, lo que obligó al cierre del mismo y a la restricción del paso de vehículos por un único carril.

Publicidad

Top 50
  1. 1 El Seprona busca pruebas para encontrar el origen y la posible autoría del incendio en Cenes
  2. 2 San Agustín abre sus puertas con más casetas, atracciones y actividades
  3. 3

    Trump amenaza con enviar a la cárcel al multimillonario demócrata George Soros
  4. 4 La Cañada de las Hazadillas «vuelve a no tener campamentos»
  5. 5 «Notable» reactivación en el sector de la automoción en Jaén
  6. 6

    Cuatro de cada cinco familias que pidieron ayudas básicas a Sánchez tras la dana no la han recibido
  7. 7 La Cámara de Comercio de Andújar familiarizará a 10 empresas jienenses con la IA
  8. 8 Un proyecto de clareo de masa forestal genera 40 empleos en Jaén
  9. 9 Los trabajos de recuperación del antiguo edificio de Renfe de Martos, en marcha
  10. 10 Arreglos en la carretera A-6109 en Baeza y Begíjar para evitar accidentes de tráfico

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

ideal Las obras de reparación en la A-316 cortarán un tramo en Baeza durante un mes

Las obras de reparación en la A-316 cortarán un tramo en Baeza durante un mes