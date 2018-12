Las obras del nuevo aparcamiento de la calle San Clemente empezarán después de Navidad Vehículos circulando por la calle Roldán y Marín y entrando en el Parking de la Constitución, que verá adelantada su entrada en la calle. / L.V. La primera actuación contemplada es adelantar hasta el inicio de la calle Roldán y Marín la entrada del aparcamiento de la plaza de la Constitución LAURA VELASCO Sábado, 15 diciembre 2018, 02:14

La calle Roldán y Marín se prepara para sufrir una transformación después de Navidad. Así, en un futuro no muy lejano la entrada al parking de la plaza de la Constitución se adelantará en la calle, y una misma rampa llevará a dos destinos: uno, el propio parking, y dos, el nuevo aparcamiento bajo la calle San Clemente. El alcalde de Jaén, Javier Márquez, anunció ayer que una vez que pasen las navidades y los primeros días de rebajas comenzarán las obras de este último aparcamiento, en pleno centro de Jaén, que estará conectado con el parking de la plaza de la Constitución.

El anuncio lo realizó junto con el gerente Solpriga, Julio Piedra, por ser esta la empresa encargada de construir y de financiar íntegramente el proyecto de construcción de este aparcamiento, que irá ubicado en el subsuelo del futuro edificio de uso residencial que se va a levantar en el número 5 de la calle San Clemente (Antiguo Simago). El alcalde agradeció a Solpriga la «importante inversión» que supone el proyecto, que espera esté concluido en unos dos meses, para Semana Santa.

Javier Márquez señaló que la primera actuación contemplada es adelantar hasta el inicio de la calle Roldán y Marín la entrada del aparcamiento público de la plaza de la Constitución, y que servirá para acceder al nuevo aparcamiento que se va a construir en la calle San Clemente. Se trata de un nuevo parking de tres plantas que forma parte de este nuevo proyecto urbanístico privado que además incluye un gran local comercial además de un residencia de medio centenar de viviendas con piscina.

Por la calle se dejará un carril específico para que circulen taxis o ambulancias

En la imagen del proyecto presentada ayer a los medios abundaban las zonas verdes, los bancos y los peatones, si bien el alcalde hizo hincapié en que es solo una idea que no tiene por qué convertirse totalmente en una realidad. Por ejemplo, insistió en que por la calle se dejará un carril específico para que circulen taxis, ambulancias o vehículos que tengan que acceder a su plaza de aparcamiento por ahí.

Márquez resaltó que esta actuación dará «viabilidad» a ese solar de la calle peatonal de San Clemente y dotará de más plazas de aparcamiento, unas 130 en rotación, a la zona centro. «Entiendo que se resuelve razonablemente bien el espacio de aparcamiento en esta zona tan demandada de plazas de parking», apuntó.

El alcalde confía en que un nuevo gobierno de la Junta ayude a la «difícil» situación económica

El proyecto, al margen de contar con estacionamientos exclusivos para el residencial, incluye dos plantas de rotación, siendo la segunda planta para el Ayuntamiento, tras aceptar éste la donación durante 50 años de la nuda propiedad a cambio de ceder la servidumbre de paso.

Esta actuación implica un cambio en la fisonomía de la ciudad orientado a finalizar el proyecto de peatonalización. «Se trata de configurar la almendra peatonal de Jaén», ha añadido el primer edil.

La idea es que se comience a ejecutar por fases las obras de la entrada y salida del aparcamiento sin que se cierre al público el parking de la Constitución, simplemente «ampliando la plataforma por donde entran los coches». Asimismo, aseveró el alcalde que «tampoco se hará nada que perjudique el tránsito de peatones», además de respetar las rebajas para no perjudicar al comercio local.

El proyecto tiene un plazo de ejecución de «unos dos años o dos años y medio», aunque el tiempo estimado de obra para adelantar la entrada del aparcamiento es de unos dos meses. La inversión por parte la empresa Solpriga de 18 millones de euros, de los cuales 9,5 millones son de obra. En las obras trabajarán unas 200 personas, a lo que, según el gerente de Solpriga, hay que sumar los puestos de trabajo indirectos que conlleva la ejecución de este proyecto. La adecuación de la zona de aparcamientos es la primera fase, que dará lugar a la construcción del edificio, en ese orden.

En este sentido, Javier Márquez subrayó que es «un buen acuerdo para el interés público y para el Ayuntamiento»; y resaltó el «esfuerzo» realizado por la empresa para llevar a cabo este proyecto que comunica el aparcamiento de la Constitución con el que irá en la calle San Clemente respetando así la peatonalización de esta zona.

Situación económica

Por otra parte, el alcalde de Jaén se mostró confiado en que el nuevo gobierno de la Junta de Andalucía salga del acuerdo del PP con Cs y se convierta en «un aliado» a la hora de abordar la «difícil» situación económica del Ayuntamiento de Jaén ya que «todos estos años» en la Junta «han estado mirando para Cuenca».

No es la primera vez que los populares mencionan a Cuenca en sus disputas políticas, tanto externa como internamente. Allá por 1993, el que fuera presidente del PP en Andalucía, Gabino Puche, dijo que ser relevado por Javier Arenas eran tan probable como que le eligiesen «obispo de Cuenca», aunque finalmente así fue.

Así, Javier Márquez indicó en rueda de prensa que el resultado de las elecciones andaluzas del 2 de diciembre «ha cambiado muchas cosas en esta ciudad y en este Ayuntamiento» porque «ahora se nos abren unas puertas muy grandes con la Junta de Andalucía».

Recordó que los presupuestos municipales para 2019 siguen esperando a una reunión con el Ministerio de Hacienda y para lo que se ha pedido «una serie de citas» que hasta hace «pocos días» seguían sin tener respuesta. «Lo mismo que antes nos ayudaban, desde que ha habido un cambio de gobierno con Pedro Sánchez realmente, ha habido mutis por el foro».

Márquez apuntó que tras múltiples gestiones finalmente hace unos días les llegó un correo electrónico desde el Ministerio para cerrar una reunión con un subsecretario, algo que, según el primer edil, es similar a reunirse con «el ordenanza del Ministerio». «Yo no sé si el ordenanza del Ministerio me resuelve a mí algo, porque no sé si con un ordenanza puedo hablar seriamente de un problema importante que son los presupuestos de un ayuntamiento», recalcó.

Incidió en que el no pide reunirse directamente con la ministra de Hacienda, pero sí que «se celebre con alguien que pueda tomar decisiones y que esté cualificado» para abordar las cuentas del Ayuntamiento de Jaén y la situación financiera en la que se encuentra.

Sobre el retraso de licencias de obras para proyectos importantes para la ciudad de Jaén como es la nueva sede del Juzgado de Primera Instancia número 7 de Jaén o la futura oficina provincial de turismo impulsada desde la Diputación de Jaén, el alcalde señaló que desde el Ayuntamiento se está actuando «con lealtad».

Recordó que legalmente son siete meses lo que hay de plazo para otorgar las licencias y que se está dentro de dicho plazo. «Se darán cuando se tengan que dar y con toda la lealtad del mundo», apuntó Márquez, aludiendo que desde su nombramiento con alcalde siempre ha actuado buscando el interés de la ciudad y dejando al lado «la guerra de guerrillas» con otras administraciones.

En el caso de la nueva sede del Juzgado de Primera Instancia número 7 de Jaén, Márquez recordó que ha habido un modificado del proyecto y que esto altera los tiempos, e incidió en que también hay particulares que están a la espera de la correspondiente licencia y que todo lleva su orden.

Para Márquez, las críticas por el retraso de las licencias que han llegado desde representantes de la Junta de Andalucía y desde las filas socialistas son «argumentaciones de barricada política» que responden al «nerviosismo que tienen porque están desalojando los puestos».

Municipales

En relación con las municipales de 2019, Márquez apuntó que él se presenta para que la gente «confíe» en él y en su equipo», y añadió que «la campaña va a ser diferente» porque él es el alcalde «y el resto son aspirantes», además de contar como aval el que la ciudad la van a dejar «mejor que como estaba».

Sobre el descenso de votos del PP en la capital jienense en las elecciones andaluzas respecto a las de 2015, el alcalde y candidato del PP a las municipales subrayó que ya «no estamos en épocas de mayoría absoluta» y que «la gente tiene que respetar al adversario aunque no sea de su partido».