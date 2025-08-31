Obras para mejorar el firme y la seguridad vial de la carretera de acceso a Begíjar La Diputación invierte en la adecuación un presupuestos de 360.000 euros

El diputado de Infraestructuras Municipales, José Luis Agea, visitó junto al alcalde de Begíjar, Diego Soriano, la actuación que está ejecutando la Diputación de Jaén en la carretera JA-4107, por la que se accede a esta localidad y a cuya mejora la Administración provincial va a destinar unos 360.000 euros. Estas obras, dirigidas principalmente a reforzar el firme y arreglar un deslizamiento de calzada en esta vía, se incluyen en el Plan de Infraestructuras Viarias Provinciales 2024 de la Diputación, que es la titular de esta carretera.

Sobre esta intervención, Agea resaltó que «no solo va a permitir acondicionar el firme de la vía, sino que va a suponer una mejora importante de la seguridad vial en una carretera muy transitada, dado que se va a instalar una nueva señalización tanto vertical como horizontal y esos captafaros que favorecen una mejor orientación de las personas que van conduciendo por la noche».

Además de estas actuaciones, el responsable de Infraestructuras Municipales en la Diputación añadió que «también estamos arreglando con micropilotes un deslizamiento de calzada en 45 metros de longitud de esa carretera, con lo que vamos a dar más consistencia a la misma, como digo, mejorando la seguridad de las personas que vayan transitando por esta vía», que según subrayó el diputado, «es una entrada muy transitada desde la autovía y supone también la salida natural hacia esa autovía de muchas vecinas y vecinos de esta comarca, por tanto era de vital importancia arreglar esta carretera, además de que era una demanda insistente del alcalde de Begíjar».

José Luis Agea remarcó que una actuación como esta «supone una mejora de las condiciones de vida de los habitantes de nuestros pueblos, supone evitar accidentes de tráfico y mejorar la seguridad vial, y también dar más y mejores servicios al mundo rural, a los pueblos más pequeños, que tienen el mismo derecho a disfrutar de estos servicios que municipios más grandes».

Esta filosofía es la que caracteriza a la Diputación asegura Agea. «Apuesta por nuestros pueblos y lo demuestra con el aumento récord del presupuesto en carreteras para 2025 y 2026, que contará con 20 millones extras».