Obras de mejora del drenaje y reparación de deformaciones del firme en la A-44
Los trabajos, que cuentan con una inversión de 11 millones de euros, arreglará los baches en los términos municipales de Mengíbar y Jaén
Jesús Jiménez
Jaén
Viernes, 7 de noviembre 2025, 19:13
Mejora en las comunicaciones en la provincia. El Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible va a comenzar las obras de mejora del drenaje y reparación ... de deformaciones del firme en la A-44 en los términos municipales de Mengíbar y Jaén, con unos trabajos que cuentan con un presupuesto de casi 11 millones de euros.
En concreto, las actuaciones de impermeabilización, mejora del drenaje y reparación de firme van a tener lugar entre los puntos kilométricos 31+400 y 32+600 y 23 y 24+550, en ambas márgenes de la autovía, y también en el punto kilométrico 22.
Las actuaciones que se llevarán a cabo son las siguientes: impermeabilización de bermas en márgenes y mediana, mejora del drenaje superficial, con cunetas revestidas de hormigón donde no las haya, reparación del drenaje profundo existente (red de pozos de drenaje) en el tramo 31+400 a 32+600 y ejecución de nuevos pozos de drenaje profundo, y la reparación del firme existente, para corregir específicamente las zonas deformadas.
Para garantizar la seguridad de los trabajadores y usuarios se producirán las siguientes cortes de carril en la autovía A-44: Carril derecho de la calzada derecha, entre los puntos kilométricos 23 y 24+550, desde las 8:00 horas del lunes 10 de noviembre hasta las 13:00 horas del viernes 14 de noviembre;
Otros cortes se producirán en el carril derecho de la calzada derecha, entre los puntos kilométricos 31+400 y 32+600, desde las 8:00 horas del lunes 17 de noviembre hasta las 13:00 horas del viernes 21 de noviembre; carril derecho de la calzada izquierda entre los puntos kilométricos. 23 y 24+550, desde las 8:00 horas del martes 18 de noviembre hasta las 18:00 horas del miércoles 19 de noviembre, y carril derecho de la calzada izquierda, entre los puntos kilométricos 31+400 y 32+600, desde las 8:00 horas del martes 18 de noviembre hasta las 18:00 del miércoles 19 de noviembre.
Esta actuación se incluye dentro del programa de conservación y mantenimiento de la Red de Carreteras del Estado, en el que el Ministerio de Transportes ha invertido 102,38 millones de euros desde junio de 2018 en la provincia de Jaén, y que genera un impulso significativo para mejorar la calidad de servicio de la infraestructura viaria estatal existente.
