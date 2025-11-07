Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Parches en la autovía A-44, entre Jaén y el Puerto Carretero. LIÉBANA

Obras de mejora del drenaje y reparación de deformaciones del firme en la A-44

Los trabajos, que cuentan con una inversión de 11 millones de euros, arreglará los baches en los términos municipales de Mengíbar y Jaén

Jesús Jiménez

Jaén

Viernes, 7 de noviembre 2025, 19:13

Comenta

Mejora en las comunicaciones en la provincia. El Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible va a comenzar las obras de mejora del drenaje y reparación ... de deformaciones del firme en la A-44 en los términos municipales de Mengíbar y Jaén, con unos trabajos que cuentan con un presupuesto de casi 11 millones de euros.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Franco protagoniza los calendarios de 2026 en el pueblo jienense de Puente de Génave
  2. 2 Golpe al narcotráfico en Úbeda: desarticulados dos puntos negros de venta de droga
  3. 3 El logotipo del octavo centenario de la Aparición aúna fe, modernidad y tradición
  4. 4

    Sánchez insiste en que agotará la legislatura mientras pide elecciones en la Comunidad Valenciana
  5. 5 Mario Martos:«Se trata de un partido diferente, no sirve de mucho mirar los números»
  6. 6 Doce días en la UCI de Jaén por un «fuerte golpe» propinado por un menor
  7. 7 La oferta Educativa Municipal para este curso potencia su impronta integradora
  8. 8 Fallece el pintor y dibujante Juan Hervás, Hijo Predilecto de Vilches
  9. 9 Jaén ya tiene a sus representantes de los Reyes Magos
  10. 10 Jaén ya tiene a sus representantes de los Reyes Magos

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

ideal Obras de mejora del drenaje y reparación de deformaciones del firme en la A-44

Obras de mejora del drenaje y reparación de deformaciones del firme en la A-44