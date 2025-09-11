Las obras de la iglesia de Santo Domingo estarán antes del próximo verano Visita de las administraciones a este templo que lleva cerrado al culto desde 1972 y en el que se harán trabajos de conservación y de recuperación de frescos

Buen ritmo en la recuperación de las obras de la Iglesia de Santo Domingo tras años de espera y que estarán el próximo verano. Se trata de una intervención que ejecuta la Administración provincial y que cuentan con un presupuesto de tres millones de euros sufragados con fondos Next Generation EU para este Bien de Interés Cultural (BIC) que hna visitado el presidente de la Diputación de Jaén, Paco Reyes; el alcalde de Jaén, Julio Millán, y el subdelegado del Gobierno en Jaén, Manuel Fernández.

Reyes, que ha estado acompañado por el diputado de Infraestructuras Municipales, José Luis Agea, y la diputada de Cultura y Deportes, África Colomo, ha mostrado su satisfacción por la situación actual de estas obras que «van al ritmo adecuado y que va a permitir que la Diputación Provincial cumpla con los plazos que estableció el Ministerio para que, antes del verano, esté totalmente terminada».

La intervención dio comienzo a inicios del pasado mes de mayo, por lo que su ejecución lleva cuatro meses, en los que se ha acabado con todo el proceso de excavación arqueológica y en el que ya se ha iniciado la limpieza de paramentos y el picado y se está trabajando en esta restauración integral de esta iglesia, que era una aspiración histórica de la ciudad de Jaén, especialmente de su casco antiguo.

Objetivos

El proyecto que se ejecuta en este templo, cerrado al culto desde el año 1972, pretende abrir este BIC «a la cultura y a la sociedad, no solamente de la capital, sino también de la provincia y que, junto con el Palacio de Villardompardo y el Antiguo Hospital de San Juan de Dios, sea ese triángulo cultural-social de la Diputación en el casco antiguo de la ciudad», en palabras de Reyes.

Las actuaciones que se van a llevar a cabo en esta iglesia están dirigidas tanto a la mejora de la conservación de este templo –a través de adecuación de revestimientos, tratamientos de humedades, reparación de cubiertas, carpinterías, solería, electricidad o pintura–, así como a la recuperación de frescos y elementos arquitectónicos y a la adaptación de los distintos espacios a su uso público.

Papel de la Junta

Por su parte, el alcalde, Julio Millán, ha destacado su satisfacción «por ver la recuperación de este edificio que era algo soñado por los jienenses que en su mayoría, no conocen su interior». Millán ha recordado que la Junta renunció a su puesta en valor «y tuvo que ser la Diputación la que se hiciera cargo».

Millán ha pedido a la Junta una apuesta similar por el centro de la ciudad. Ha recordado que en un contexto en el que tiene oportunidad de reducir su deuda con la quita de 18.700 millones propuesta por el Gobierno es posible atender iniciativas como la de puesta en valor de espacios que tiene improductivos como Los Uribe, al lado de la iglesia de Santo Domingo, o el solar del APA-III. Así las cosas ha pedido a la administración autonómica que si no invierte en Jaén al menos ceda estos espacios al Ayuntamiento para que los ponga en valor.

El subdelegado del Gobierno de España en Jaén, Manuel Fernández, ha destacado «la sensibilidad» del Ejecutivo central para poder concluir y poner en valor un proyecto «que lleva esperando más de treinta años». De esta forma, Fernández también ha valorado «la insistencia» de la Corporación provincial por recuperar este espacio tan importante para los jienenses «que será un referente en el casco antiguo de Jaén capital».

En la misma línea, el subdelegado ha subrayado «el gran impacto» que los fondos Next Generation están generando en la provincia de Jaén y, como ejemplo en la capital, ha recordado que «el Pet Tac del Hospital de Jaén, actuaciones preparatorias para la puesta en marcha del tranvía, el proyecto en el Banco de España o las obras en el Conservatorio del Bulevar o el Centro de Salud de la Alameda se ejecutan gracias a la financiación europea que ha gestionado el Gobierno de España».