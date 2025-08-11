Obras de emergencia en un muro derrumbado en la carretera de Circunvalación

Manuela Millán Lunes, 11 de agosto 2025, 18:32 Comenta Compartir

Arreglo de urgencia. El Ayuntamiento de Jaén invierte 34.000 euros en la reparación de un muro derrumbado, por causas naturales, en la carretera de Circunvalación, concretamente en su intersección con la calle Cuatro Vientos. Javier Padorno, concejal de Mantenimiento Urbano en la capital, ha visitado las obras que han dado comienzo este lunes y con las que se pretende consolidar de nuevo este muro para dotar de seguridad a la zona.

El edil ha detallado que estos trabajos de intervención son «unas obras de emergencia para solucionar un derrumbe en un muro de mampostería en la carretera de Circunvalación en la que colapsó hace aproximadamente un mes». «El derrumbe no se debe a causas externas, simplemente que ha cedido el terreno por causas naturales y, por ello, los servicios técnicos del Ayuntamiento hemos intervenido lo antes posible», especifica.

Así, desde los servicios técnicos municipales se ha redactado un proyecto de emergencia adjudicado en diez días que ha dado lugar al comienzo de las obras que consistirán en la demolición de la parte movilizada del muro, la reparación de una avería de agua que se ha producido con el deslizamiento y la reconstrucción posterior del mismo. A estas labores, le han antecedido otras realizadas por los servicios de Policía Local y Bomberos que han trabajado previamente en la zona para su delimitación y su correcta señalización.

«Con estos trabajos, se actuará en el trasdós del muro, afianzándolo con la colocación de un mallazo y gunitado con hormigón para dar resistencia y consolidación al mismo y proceder, después, a su reconstrucción total», ha añadido Padorno. Durante el inicio de las obras, el concejal ha estado acompañado por el presidente de la Asociación de Vecinos de 'El Tomillo', Fran Zuheros, quien ha valorado la «rápida» intervención del Ayuntamiento, «ya que en menos de 30 días se han puesto manos a la obra y ya están con las máquinas trabajando para reconstruir el muro».

Padorno ha informado que estas obras son complementarias a otras que, «aprovechando la época veraniega», se están realizando en varios puntos de la ciudad.