Fachada de la Subdelegación del Gobierno, en una imagen de archivo. Ideal

Obras de emergencia para asegurar la estabilidad del edificio de la Subdelegación en Jaén

Tras ser examinado por personal técnico, se informó de «daños provocados por las filtraciones de agua y daños estructurales»

E. P.

Jaén

Martes, 4 de noviembre 2025, 23:21

El Consejo de Ministros ha aprobado en su reunión de este martes, 4 de noviembre, un acuerdo por el que «se toma razón de la ... declaración de emergencia de la contratación de las obras para abordar el apuntalamiento y las actuaciones necesarias para asegurar la estabilidad estructural» del edificio de la Subdelegación del Gobierno en Jaén, por un importe de 129.844,09 euros.

