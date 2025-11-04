Obras de emergencia para asegurar la estabilidad del edificio de la Subdelegación en Jaén

El Consejo de Ministros ha aprobado en su reunión de este martes, 4 de noviembre, un acuerdo por el que «se toma razón de la ... declaración de emergencia de la contratación de las obras para abordar el apuntalamiento y las actuaciones necesarias para asegurar la estabilidad estructural» del edificio de la Subdelegación del Gobierno en Jaén, por un importe de 129.844,09 euros.

Así se detalla en la referencia del Consejo de Ministros, consultada por Europa Press, donde se explica que, tras ser examinado el inmueble de la sede de la Subdelegación del Gobierno en Jaén por personal técnico, se informó de «daños provocados por las filtraciones de agua y daños estructurales en el edificio».

De esta manera, se recomendó, «como medida urgente», el apuntalamiento del forjado de la entrada, de una de las columnas de carga que se encontraba «gravemente dañada», así como de la viga que soportaba el peso del aljibe ubicado en el jardín.

Desde el Gobierno explican que «la emergencia se fundamenta en la situación de grave peligro para las personas a la hora de prestar sus funciones en la Subdelegación, así como también para los viandantes o las construcciones colindantes, lo que hacía indispensable la ejecución de las obras sin demora».