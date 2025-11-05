Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Fachada de la Subdelegación del Gobierno en Jaén. REDES
Las obras en el edificio de la Subdelegación culminaron en marzo

El subdelegado en Jaén, Manuel Fernández, adelanta que se buscará financiación para nuevas y necesarias intervenciones

Manuela Millán

Miércoles, 5 de noviembre 2025, 19:30

Obra terminada. El Consejo de Ministros aprobó esta semana la toma de razón (procedimiento necesario de justificación) de la intervención, a través de un contrato ... de emergencia, en el edificio de la Subdelegación del Gobierno el pasado mes de marzo. «El procedimiento se impulsó en el mes de marzo cuando se pusieron en marcha todas las actuaciones tanto en materia constructiva como en el cuidado de que el personal no sufriera daños», ha resumido el subdelegado, Manuel Fernández.

