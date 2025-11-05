Las obras en el edificio de la Subdelegación culminaron en marzo

Obra terminada. El Consejo de Ministros aprobó esta semana la toma de razón (procedimiento necesario de justificación) de la intervención, a través de un contrato ... de emergencia, en el edificio de la Subdelegación del Gobierno el pasado mes de marzo. «El procedimiento se impulsó en el mes de marzo cuando se pusieron en marcha todas las actuaciones tanto en materia constructiva como en el cuidado de que el personal no sufriera daños», ha resumido el subdelegado, Manuel Fernández.

La contratación de las obras abordaron el apuntalamiento y las actuaciones necesarias para asegurar la estabilidad estructural del edificio, por un importe de 129.844,09 euros. El motivo serían los «daños provocados por las filtraciones de agua y daños estructurales en el edificio». De esta manera, se recomendó, «como medida urgente», el apuntalamiento del forjado de la entrada, de una de las columnas de carga que se encontraba «gravemente dañada», así como de la viga que soportaba el peso del aljibe ubicado en el jardín.

«Ahora hay que seguir trabajando bastante porque el edificio tiene sus años, pero ya será a través de otro tipo de financiación», apunta el subdelegado del Gobierno en Jaén.