Obras de «calado» en el antiguo colegio Muñoz Garnica para darle un uso social

El Ayuntamiento pone en marcha «obras de gran calado» en el antiguo colegio Muñoz Garnica, una de cuyas alas se ha cedido a la UNED (Universidad Nacional de Educación a Distancia). El objetivo es poner a punto y reforzar otra de las alas para posteriormente dar utilidad social a estas dependencias actualmente abandonadas.

El concejal de Mantenimiento Urbano, Javier Padorno, explica que el objetivo del Ayuntamiento es poner en valor estas instalaciones. El trabajo municipal en este anejo va a ser importane; se eliminarán goteras, grietas y fisuras en la primera planta, lo que ha motivado un proyecto específico de reparación que se ha puesto en marcha con celeridad. «Estamos trabajando con diligencia con un proyecto específico de reparación de alrededor de cuarenta mil euros», detalla.

Asegurar vigas

El responsable municipal de Mantenimiento Urbano concreta que «la empresa adjudicataria está trabajando en el afianzamiento y aseguramiento de las vigas. En una primera fase se han construido pozos para cimentación que darán soporte a la estructura y, posteriormente, se instalarán pilares metálicos de sección circular y acero estructural que servirán como sujeción a nuevas vigas que arriostrarán todo el forjado para garantizar así la estabilidad de la zona afectada», asegura.

El edil añade que «tras estas actuaciones se acometerá la reparación definitiva de las vigas del forjado, afianzando de este modo la seguridad estructural del edificio y permitiendo que las instalaciones continúen abiertas y disponibles para los ciudadanos y ciudadanas que hacen uso de ellas tanto en la actualidad como en el futuro.

El edil señala que el objetivo del Ayuntamiento con este tipo de intervenciones es seguir garantizando un estado óptimo del patrimonio de todas y todos los jienenses y que además estos trabajos permitan seguir dando vida al barrio de Santa Isabel con nuevas dependencias en uso de este centro», sostiene.

