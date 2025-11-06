Las obras en la A-315: «Show electoralista» y «venta de humo»

El PSOE ha tachado de «show electoralista» de la Junta el inicio de las obras en la A-315 porque, según los socialistas, la Administración ... regional «no va a realizar ningún arreglo integral de la A-315» y la consejera de Fomento, Rocío Díaz, «ha venido a mentir y a reírse de la gente de la comarca».

El coordinador del PSOE en la Sierra de Cazorla, José Luis Agea, ha incidido en un comunicado en que la Junta de Andalucía «está ya en campaña» y con la visita de la consejera lo que se ha pretendido es «intentar engañar a los vecinos y vecinas de la zona».

«Aquí el único proyecto que se conoce abarca sólo ocho kilómetros a partir de Torreperogil. En siete años no han hecho nada, ni han anunciado ningún proyecto integral, y ahora viene la consejera al calor de las elecciones andaluzas a prometer que lo van a hacer todo en un año. No hay quien se lo crea», ha dicho Agea.

Para el dirigente socialista, se trata de «una venta de humo de la Junta de Andalucía para tapar que no han cumplido con esta carretera». Agea ha avanzado que el PSOE va a seguir exigiendo el arreglo integral de los más de 60 kilómetros que componen la totalidad del trazado entre Torreperogil (Jaén) y Pozo Alcón (Jaén) y que para ello presentará una enmienda a los presupuestos de la Junta de Andalucía «donde el PP tendrá que retratarse».

En este sentido, ha criticado también «los parcheos» que ha prometido la consejera para el resto de la carretera a través de un plan de asfaltado que «a día de hoy es un brindis al sol de quien tiene mucho miedo a las elecciones».