El número de vidas arrebatadas en las carreteras de Jaén se triplica en 6 años

Seis personas, seis nombres, seis familias destrozadas. Las carreteras de la provincia se llevaron este verano a seis vidas, la misma cantidad que el año ... pasado, pero que es tres veces más que hace seis años, en 2019, cuando se registraron dos fallecimientos. Es lo que se muestra en el informe de siniestralidad vial de verano de 2025 de la Dirección General de Tráfico con el Observatorio Nacional de Seguridad Vial.

En 2023 fueron tres las personas que murieron en accidentes de tráfico en Jaén, mientras que tanto en 2019 como en 2016 fallecieron dos personas, de las cifras más bajas desde que hay registros.

Este año en Alcaudete se sufrió especialmente, con la marcha de dos de sus vecinos, conocidos empresarios que despidió con dolor. Ocurrió a mediados de julio, en un accidente de tráfico que tuvo lugar a primera hora de un jueves en la N-432. Las víctimas son dos empresarios agrícolas de Alcaudete, de 57 y 54 años. Avisaron al 112 por un coche que se había salido de la vía y que se encontraba volcado tras dar varias vueltas y chocar contra unos olivos. En el interior del vehículo se encontraban dos personas atrapadas que, finalmente, fallecieron. «Fueron ejemplo de trabajo, entrega y sencillez, personas comprometidas con su entorno y muy valoradas por quienes tuvieron la fortuna de conocerles», declaraba el Ayuntamiento desde sus redes.

Comparativa

Comparado con el resto de provincias andaluzas, la jienense comparte la triste cifra con Almería. En Granada murieron siete personas, mientras que en Huelva y Málaga fueron cinco. En Córdoba solo hubo que lamentar dos muertas, ocupando el lugar opuesto Cádiz y Sevilla, con ocho fallecimientos, el mayor dato de la comunidad.

A nivel nacional, La siniestralidad vial durante el verano de 2025, por el lado contrario, muestra una evolución favorable en comparación con el verano de 2024. En total, se han registrado 228 víctimas mortales, quince menos, lo que supone una reducción del 6% respecto al año anterior, una mejora que supera la variación media establecida a nivel europeo en el ámbito de la seguridad vial, situada en torno al cerca del 3%.

El día con más fallecidos se registró el domingo 6 de julio con once fallecidos; por el contrario, durante cuatro días de este verano no ha fallecido ninguna persona en siniestros de tráfico en carretera. Tres de esos días fueron en el mes de julio (lunes 14, miércoles 16 y lunes 28) y uno en agosto (lunes 25). En la serie histórica tener al menos cuatro días con cero fallecidos solo ha ocurrido en cinco ocasiones.

Perfil

En función de la edad, la mortalidad se reduce en todas las franjas excepto entre los 25 a 34 años, donde los fallecidos aumentaron hasta los 38, nueve más respecto a 2024. La mayoría suelen ser varones, con experiencia al volante y que se suelen «fiar», por lo que se presta menos atención y ocurre el accidente.

Desde el 1 de enero, y hasta el pasado 1 de septiembre, se han contabilizado 746 fallecidos en las carreteras españolas, 34 menos que en el mismo periodo del año pasado, lo que representa un descenso de un 4%. Marzo, julio y agosto han sido los meses que han superado el centenar de fallecidos.

Como causa de los fallecimientos, destaca la ausencia del cinturón de seguridad. En el informe de este verano se subraya que, mientras que el año anterior eran un 25% los que no llevaban el cinturón, este año la cantidad de conductores en el coche sin él ha aumentado hasta el 27%. Por ello se hace hincapié en la importancia del uso del cinturón.

Por último, desde la DGT se comunicaba en el informe que casi la mitad de los fallecidos, el 43%, lo hicieron tras salir el vehículo de la vía, y un 23% murieron por colisiones frontales contra otros coches u objetos fijos.