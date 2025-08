El número de divorcios desciende en la provincia un 5% en los últimos 3 años

El amor dura más tiempo entre los jienenses. O es la sensación que da al observar los datos. Y es que es una de las ... provincias andaluzas donde menos casos de divorcios y separaciones se da. Así, durante el primer trimestre de 2025 son 296 los divorcios registrados en la provincia de Jaén, según el último informe del Consejo General del Poder Judicial a través del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía.

En concreto, son 170 los divorcios consensuados y 126 los que no. Comparado con hace tres años, la cifra baja un 5%, al ser entonces el total de demandas de divorcio presentadas 312, 193 consensuadas y 119, no. Las separaciones suelen darse con menos asiduidad, de hecho, este 2025 sumaron 20 durante l primer trimestre, curiosamente la misma cifra que hace tres años, sin cambios. Entonces no hubo ninguna nulidad y, este año, se ha registrado una.

Así, durante el primer trimestre de 2025, en Andalucía, el número total de demandas de disolución matrimonial (separaciones, divorcios y nulidades) disminuyeron un 3,5 % respecto al mismo trimestre de 2024. Según los datos recogidos por el Servicio de Estadística del CGPJ, los órganos judiciales registraron en ese periodo un total de 4.514 demandas de este tipo.

Respecto a la provincia de Jaén, hay una subida de un 2%, pues en el mismo periodo de 2024 se registraron 288 demandas de divorcios.

Entre enero y marzo de este año, tan sólo aumentaron las separaciones consensuadas, mientras que el resto de tipos de demanda –tanto las de divorcio consensuadas y no consensuadas como las de separación no consensuadas– disminuyeron respecto al mismo periodo del año 2024.

Las 2.019 demandas de divorcio no consensuado suponen un descenso interanual del 6,4 por ciento, mientras que las 2.317 demandas de divorcio consensuado representan una disminución del 0,5 % respecto al mismo periodo de 2024.

Por su parte, las demandas de separación consensuada (113) crecieron en un 2,7 % y las demandas de separación no consensuada, siendo 62, disminuyeron en un 22,5 % respecto al año anterior.

Durante el primer trimestre del año, se presentaron 3 demandas de nulidad, por las 5 presentadas en el primer trimestre de 2024, lo que representa un 40 % menos.

Verano complicado

Hay que tener en cuenta que el año pasado concluyó con un total de 1.174 divorcios, y que habitualmente es después del verano cuando suele aumentar la cifra. Las estadísticas al llegar septiembre se disparan y aumentan exponencialmente los casos de separaciones y divorcios de las parejas.

La causa suele ser, según los abogados especialistas, la convivencia durante la época estival y la complicación de llegar a acuerdos que, con una relación pasada con complicaciones, termina por romper y terminar en papeleo.