Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Antonio Ruano, Julio Millán y África Colomo, en rueda de prensa. IDEAL
Balance

Habrá nuevos contactos con China para fomentar los lazos empresariales

El alcalde de la capital, Julio Millán, espera que «continúen los avances para la implantación del gigante de las baterías Tianneng en la ciudad»

Manuela Millán

Viernes, 31 de octubre 2025, 18:19

Comenta

Resultados de la expedición en China. El alcalde de Jaén, Julio Millán, ha mantenido junto a la segunda teniente de alcalde, África Colomo, y el ... responsable de la empresa Intelec, Antonio Ruano, una reunión a la que se ha invitado a los grupos municipales del Ayuntamiento para explicarles el trabajo realizado en la visita institucional realizada a la provincia china de Zhejiang y el condado de Changxing con el que se han establecido en el último año contactos para estrechar relaciones de colaboración.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    A golpe de piedra: roban en la Cofradía de El Abuelo y en una tienda del centro de Jaén
  2. 2 Fallece un buzo mientras trabajaba en la presa del embalse del Rumblar
  3. 3 El Eco-museo del Lince Ibérico, cerrado de forma temporal
  4. 4 Diseñan un exoesqueleto para facilitar la poda de los olivos
  5. 5 El colectivo Ameco pide el fin de la suciedad del Camino Viejo
  6. 6 Engañó a dos niños para hacer retos pornográficos a cambio de monedas para un videojuego
  7. 7 La hora de Marc Casadó
  8. 8 La tradición a las ánimas benditas que se extiende por varios pueblos de Granada
  9. 9 Los presupuestos de la Junta son «indignantes y humillantes para la provincia»
  10. 10

    El restaurante que acogió y dio de cenar gratis a los afectados por la explosión

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

ideal Habrá nuevos contactos con China para fomentar los lazos empresariales

Habrá nuevos contactos con China para fomentar los lazos empresariales