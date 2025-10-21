Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Página donde gestionar las citas con el nuevo servicio. IDEAL
Ayuntamiento de Jaén

Nuevo sistema de cita previa para evitar colas en servicios como Recaudación o Imefe

La iniciativa ha supuesto una inversión de 34.501,34 euros y se puede acceder a través del enlace ya disponible https://citaprevia.aytojaen.es

R. I.

Martes, 21 de octubre 2025, 19:48

Comenta

El Ayuntamiento de Jaén ha implantado un nuevo sistema de 'Gestión de Cita Previa y Atención Ciudadana'. El servicio, que ya está operativo, es accesible a través del siguiente enlace https://citaprevia.aytojaen.es. El proyecto ha sido gestionado por el Servicio de Informática, dependiente de la Concejalía de Innovación y Digitalización Administrativa y Nuevas Tecnologías.

La iniciativa ha supuesto una inversión de 34.501,34 euros, financiados íntegramente a través de los fondos europeos Next Generation EU. Asimismo. ha sido diseñada bajo la línea estratégica de 'Administración orientada al ciudadano'.

Se trata de una plataforma que permite ofrecer una gestión mucho más flexible de los trámites, donde la ciudadanía podrá autogestionar sus citas eligiendo entre varias modalidades de atención, en función del servicio de que se trate, ya sea presencial (en las oficinas municipales), telefónica (solicitando una llamada del propio Ayuntamiento) o por videoatención (actualmente en pruebas).

En esta primera fase de implantación, el sistema de cita previa está disponible para los siguientes servicios municipales: el Negociado de Transportes, el Negociado de Estadística (Padrón de habitantes), el Servicio de Gestión y Recaudación Tributaria y el IMEFE (Instituto Municipal de Empleo y Formación Empresarial).

Colas

Además de la reserva telemática, el proyecto aborda la gestión física en las oficinas de mayor afluencia. Para ello, se ha instalado un sistema de gestión de colas de espera en el edificio del Servicio Municipal de Gestión y Recaudación Tributaria (calle Obispo González, 9). Este sistema se integra con la cita previa, y así garantizará que tengan prioridad absoluta de atención, los ciudadanos que hayan reservado hora, puesto que serán llamados puntualmente a través de las pantallas habilitadas a este efecto.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Andújar acogerá la I Concentración de Vehículos Clásicos y Feria del Coleccionismo
  2. 2 Negar la realidad
  3. 3 Las obras que agrupan vertidos de cuatro municipios granadinos para su depuración en la EDAR Los Vados están al 90%
  4. 4 «Soy sumiller y esta es la razón por la que una cerveza es premium en copa y no en botellín»
  5. 5 El truco de Dani García para hacer «las mejores castañas asadas en casa»
  6. 6

    El Zaragoza recurre a un 'bombero' del fútbol inglés para salir del descenso en Segunda
  7. 7 Asaja afirma que el olivo de la zona precisa de agua para que no pierda rendimiento
  8. 8 Cortado un carril de la A-44, a su paso por Campillo de Arenas, tras el incendio de un autobús sin heridos
  9. 9 El comercio de Andújar se vestirá de fiesta con la IV edición de la Noche en Blanco
  10. 10 Ramón Fernández Pacheco, en un desayuno de IDEAL en Jaén

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

ideal Nuevo sistema de cita previa para evitar colas en servicios como Recaudación o Imefe

Nuevo sistema de cita previa para evitar colas en servicios como Recaudación o Imefe