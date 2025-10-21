Nuevo sistema de cita previa para evitar colas en servicios como Recaudación o Imefe

R. I. Martes, 21 de octubre 2025, 19:48 Comenta Compartir

El Ayuntamiento de Jaén ha implantado un nuevo sistema de 'Gestión de Cita Previa y Atención Ciudadana'. El servicio, que ya está operativo, es accesible a través del siguiente enlace https://citaprevia.aytojaen.es. El proyecto ha sido gestionado por el Servicio de Informática, dependiente de la Concejalía de Innovación y Digitalización Administrativa y Nuevas Tecnologías.

La iniciativa ha supuesto una inversión de 34.501,34 euros, financiados íntegramente a través de los fondos europeos Next Generation EU. Asimismo. ha sido diseñada bajo la línea estratégica de 'Administración orientada al ciudadano'.

Se trata de una plataforma que permite ofrecer una gestión mucho más flexible de los trámites, donde la ciudadanía podrá autogestionar sus citas eligiendo entre varias modalidades de atención, en función del servicio de que se trate, ya sea presencial (en las oficinas municipales), telefónica (solicitando una llamada del propio Ayuntamiento) o por videoatención (actualmente en pruebas).

En esta primera fase de implantación, el sistema de cita previa está disponible para los siguientes servicios municipales: el Negociado de Transportes, el Negociado de Estadística (Padrón de habitantes), el Servicio de Gestión y Recaudación Tributaria y el IMEFE (Instituto Municipal de Empleo y Formación Empresarial).

Colas

Además de la reserva telemática, el proyecto aborda la gestión física en las oficinas de mayor afluencia. Para ello, se ha instalado un sistema de gestión de colas de espera en el edificio del Servicio Municipal de Gestión y Recaudación Tributaria (calle Obispo González, 9). Este sistema se integra con la cita previa, y así garantizará que tengan prioridad absoluta de atención, los ciudadanos que hayan reservado hora, puesto que serán llamados puntualmente a través de las pantallas habilitadas a este efecto.