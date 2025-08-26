Un nuevo mural junto a la Catedal inspirado en el Salvador

Manuela Millán Martes, 26 de agosto 2025, 21:45 Comenta Compartir

El entorno de la Catedral, cada vez más bonito. La asociación Civitas Lucis, en colaboración con el Ayuntamiento de Jaén, la Fundación Unicaja y los vecinos de la plaza de Santa María, han comenzado una nueva obra para la revitalización artística y cultural de la ciudad con la puesta en valor de una de sus calles, Francisco Martín Mora, a través de la intervención mural de la artista Ana Corazón. La pieza, que ya puede contemplarse en pleno centro, representa una Cariátide inspirada en la Sacra Capilla de El Salvador de Úbeda, creando un vínculo entre las dos ciudades.

La intervención, coordinada por el profesor Joaquín Cruz. La Cariátide, que ornamenta la sacristía de la Sacra Capilla de El Salvador —emblema del Renacimiento andaluz y europeo—, se traslada al espacio urbano de Jaén convertida en arte público, invitando a la ciudadanía y a visitantes a reflexionar sobre la importancia de la herencia monumental de la región.

Detalles

El proyecto, tal y como señala la asociación en un comunicado, ha sido posible gracias al impulso y a la coordinación entre la Asociación Civitas Lucis, el Ayuntamiento de Jaén y la Fundación Unicaja. «Esta sinergia demuestra la relevancia de la colaboración público-privada para la regeneración urbana y la difusión de iniciativas culturales que enriquezcan la vida ciudadana», añaden. De hecho, la Asociación Civitas Lucis pretende la realización de más murales, proyectado en su ciclo de acciones denominado 'Muralismo con luz'. La autora del mural, Ana Corazón, ha destacado por su sensibilidad y maestría a la hora de reinterpretar iconos del arte clásico en el espacio contemporáneo. Su intervención, impregnada de matices cromáticos y matices simbólicos, busca convertir la calle en un espacio de encuentro entre pasado y presente, entre memoria y creatividad.

Gracias a esta iniciativa, Jaén suma un nuevo reclamo cultural y turístico, embelleciendo su entramado urbano y reivindicando el potencial del arte público como herramienta de cohesión social y dinamización de la ciudad, todo ello con un carácter reversible y funcional en las actuaciones urbanas. En definitiva, el mural de la 'Cariátide vandelviriana' invita al paseante a redescubrir Jaén desde una nueva perspectiva, donde la historia y el arte caminan de la mano hacia el futuro.