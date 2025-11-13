Nuevo mural de homenaje a Francisco Baños en la capital

Un mural dentro de un mural para homenajear a un muralista haciendo un mural. Desde la calle Arquitecto Berges, entre el centro de salud Virgen ... de la Capilla y el colegio de Las Carmelitas los jienenses pueden disfrutar de una visión artística única, como es un mural realizado por José Ríos en homenaje a Francisco Baños.

Desde la familia, Luis Baños, hijo del artista, ha agradecido el gesto de la asociación y de las entidades que han apoyado la idea, «especialmente por la rapidez con la que se ha ejecutado y la decisión desde el primer minuto para que se haga realidad».

El autor del mural, José Ríos, ha agradecido la «oportunidad de que un artista haga un homenaje a otro artista de la tierra» y ha destacado que lo complejo «no es copiar la obra de Baños, sino que lo difícil es hacer como él hizo el mural original» al que el actual dibujo va a dejar plasmado un retrato del artista pintando su propio mural.

El Ayuntamiento de Jaén ha celebrado el cambio en el paisaje urbano y el alcalde, Julio Millán, se ha sumado a la «felicidad de contar con una nueva obra» en una unión de «estos dos grandísimos artistas en la ciudad». «Espero que la idea y el mural guste a la ciudadanía y que disfruten este atractivo más que tenemos en el centro de la ciudad», decía.

Por su parte la diputada de Cultura, África Colomo, ha asegurado que «este reconocimiento a Francisco Baños, de la mano de uno de nuestros grandes artistas, como de José Ríos, es algo que merece la pena destacar». Colomo ha agradecido «el papel fundamental que ha tenido la asociación Civitas Lucis por impulsar esta iniciativa y hacernos cómplices desde el minuto humo».

Jesús Pegalajar, vocal de comunicación de Civitas Lucis e impulsor del proyecto, ha asegurado que para el colectivo cultural de la capital es «un día grande porque sumamos un nuevo mural a la ciudad en ese propósito de embellecer Jaén, aportando nuestros recursos de voluntario y con la colaboración de las administraciones».