El 'nuevo' mercado gusta a casi todos Clientes comprando en los puestos del mercado, en el primer día de apertura del mercado tras la reforma. / L. CÁDIZ Se ha cambiado el color naranja por el blanco, se han aclarado los suelos y se han limpiado los techos. El resultado, «más amplitud y más claridad» | Comerciantes y clientes coinciden en el buen resultado que ha dejado el «lavado de cara» de San Francisco LORENA CÁDIZ JAÉN Miércoles, 5 septiembre 2018, 01:25

Más claro, más amplio y más limpio. Así es como definen los comerciantes y los clientes del mercado de San Francisco el cambio que ha dado este espacio, tras dos semanas de cierre para llevar a cabo una mejora del mismo. Ayer fue el primer día de apertura y día de comentarios y opiniones, la inmensa mayoría de ellas coincidentes en que el cambio ha sido para mejor y es visible. Aún quedan cosas por hacer, pero se compaginarán con la actividad diaria de la 'plaza' y las intervenciones se harán por la tarde.

De momento, y a simple vista, está claro que se ha eliminado el color naranja y se ha cambiado por el blanco, de ahí la sensación de amplitud. También se han pintado los suelos y se han limpiado los techos. Queda por tapar los azulejos de las paredes con unos paneles, según explicaron ayer los propios comerciantes.

«No es un gran cambio, pero se nota. Ahora da la sensación de amplitud. Es como un lavado de cara y me ha gustado, el naranja daba sensación de asfixia», aseguraba ayer Juani Moya, comerciante del mercado. «Ahora está más espacioso, tiene más luminosidad, y contrasta el interior de los puestos con el exterior del mercado. Siempre se puede mejorar, pero me gusta», explicaba otro de los comerciantes, Pedro Ortega, quien aseguraba que «la opinión general de los clientes es que se ha quedado muy bien».

Rafaela Cobo es una de esas clientas. «Está muy bonito, se nota mucho más limpio y con mayor claridad. Lo han dejado mejor estaba», decía la mujer, que eso sí, criticaba que hayan quitado los bancos. «Tengo mal las piernas y en cuanto he entrado los he echado de menos».

Antonio, de Congelados Toni, aseguraba directamente que «la plaza está preciosa». «Tanto el color como la forma han quedado muy bien. Le ha dado mucha luz y se ha hecho en un tiempo récord. Al principio pensábamos que íbamos ha tener que cerrar un mes, y al final ha sido la mitad de tiempo. Después de 30 años, el mercado necesitaba una intervención así».

Ares González, otra comerciante, también reconocía estar «muy contenta» con el cambio. «No me gustaba nada el color naranja. Le han dado un lavado de cara y se le ve renovado. No está al cien por cien terminado». Según explicaba, entre sus clientes hubo ayer opiniones para todos los gustos, «hay gente que cree que se ha cerrado para nada porque muchas veces no le damos el valor al trabajo que cuestan las cosas, pero en general, parece que está gustando».

Obras

Fue el pasado sábado 19 de agosto cuando el mercado cerró sus puertas y no las volvió a abrir hasta ayer, 4 de septiembre. Las obras de remodelación fueron adjudicadas a principios de mes a la empresa Fecada, por un importe de 385.000 euros, lo que supone un ahorro del 7% respecto de la base de licitación inicial. El plazo es de alrededor de un mes, aunque ello dependerá del grado de compatibilidad entre los trabajos y la actividad comercial del mercado, ya que ahora se tendrá que trabajar solo por las tardes para no entorpecer el día a día de los comerciantes.