Nuevo intento para el colector de Los Puentes tras rebajar la tensión

Manuela Millán Martes, 16 de septiembre 2025, 19:48

Nuevo intento para encauzar el colector, tras las tensiones de las últimas semanas. El alcalde de Jaén, Julio Millán, ha presidido la reunión de seguimiento de la Comisión de la Mesa de Los Puentes, junto al delegado de la Junta en Jaén, Jesús Estrella, y en la que han participado representantes de diferentes administraciones, como el subdelegado del Gobierno, Manuel Fernández, así como representantes de la Gerencia de Urbanismo, de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir, y de los vecinos.

Una de las decisiones es seguir con el proyecto para el colector (que tendrá una inversión superior a los 11 millones de euros) del equipo de Gobierno al que la Junta le ha pedido varias modificaciones y que el alcalde había señalado que «no harían ante las idas y venidas de la Junta» y las «dudas de que realmente quisieran hacer el proyecto». Finalmente, sí se harán. «En los próximos días, se hará la entrega ya con las subsanaciones en una muestra de buena fe y para que, por fin, la Junta acometa este proyecto que es de su competencia», ha resumido.

Otra incertidumbre que también ha causado tensión entre las administraciones es la propia voluntad de la Junta a impulsar el colector «con garantías para que los vecinos impulsen los planes especiales», ya que los vecinos siempre han pedido garantías de que el proyecto se hará para impulsar esos planes. En este sentido, Jesús Estrella ha reiterado que «el compromiso de la Junta es sólido» y que el objetivo es que tanto el proyecto del colector como los planes especiales por parte de los vecinos «se hagan de manera paralela». «Para ello, es imprescindible que se realicen las correcciones técnicas por parte del Ayuntamiento», insiste.

El representante vecinal, José Sánchez, ha mostrado su «satisfacción» y espera que, tal y como se ha comprometido la Junta, el proyecto del colector «pueda estar aprobado antes de que se acabe el año» y que, tras décadas, la regularización de las viviendas que afectan a más de 5.000 vecinos de Los Puentes puedan ser una realidad.

Limpieza y seguridad

Otro de los asuntos abordados en la reunión y que preocupan a los vecinos son las actuaciones de limpieza en los cauces. En este sentido, Julio Millán ha recordado «el trabajo que se ha llevado a cabo de manera coordinada junto a la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir y con la Subdelegación del Gobierno en la vega de los ríos y que ha permitido que se lleven a cabo actuaciones de emergencia este verano, en un tramo superior a tres kilómetro, desde el Puente de la Sierra hasta el Puente Nuevo». «Son intervenciones específicas de limpieza y recogida de restos que se va a completar en los próximos días porque estamos en una zona de riesgo alto, o muy elevado, de inundación ante cualquier situación de riesgo», ha añadido.

Así, ha recordado que la inundación de 1996 (con una víctima mortal) «hacía fundamental ejecutar esta limpieza y prevención intentando evitar daños como en aquella época». «Me parece que es lo más importante, de lo que más demandan los vecinos y de ahí el compromiso que hemos adquirido en esta línea de trabajo por parte del Ayuntamiento», subraya.

Es por ello que también se trabaja en el Plan de Emergencias con la contratación de la empresa que va a redactarlo y actualizar los planes que datan del año 2000, porque «evidentemente la ciudad y sus demandas han cambiado mucho desde entonces».

También el propio subdelegado ha insistido en ese trabajo de «coordinación y lealtad con el Ayuntamiento» para llevar a cabo esta limpieza de los cauces y limitar las competencias de cada administración.