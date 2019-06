Nuevo incidente con el transporte de comidas para El Neveral Camión de transporte de las comidas a la espera de que se solucionase el incidente. / Plataforma Sanidad Los pacientes han comido a las 15:30, dos horas después de lo estipulado, después de que el carro de transporte haya volcado y se hayan mezclado las dietas LAURA VELASCO Domingo, 30 junio 2019, 19:54

Un nuevo incidente siembra el 'caos alimentario' en el Hospital Doctor Sagaz, más conocido como El Neveral. El carro de transporte que se encarga de llevar los menús al centro hospitalario ha volcado hoy al llegar a la entrada, provocando que las dietas se mezclaran y que, en consecuencia, hubiera que preparar de nuevo los menús para los pacientes. «Los pacientes del Neveral han podido comer a las 15:30 horas, y lo han hecho con un menú realizado a salto de mata y sin cumplir las especificaciones dietéticas recomendadas. Las comidas se tienen que servir a las 13:30 horas, y van ajustadas a las diferentes medicaciones y las insulinas que reciben los diabéticos. Una vez más se confirma el fracaso de un sistema que, desde el principio, no cumplía los requisitos de seguridad en ninguna medida», ha lamentado Andrés Gómez, portavoz de la Plataforma por la Sanidad Pública y de Calidad en Jaén.

Así, ha criticado que los diabéticos tuvieron que recibir suplementos alimenticios «para que no les bajara el azúcar», porque no habían comido. Después del percance, a todos los enfermos se les repartió el mismo menú: «tortilla y sopa, sin más historia». «Si esto ocurre en una clínica privada al día siguiente terminan con la contrata pero aquí no», ha recalcado Andrés Gómez. Así, ha recordado cómo la plataforma que preside se reunió el pasado viernes con la delegada de Salud de Jaén, Trinidad Rus, y la viceconsejera de Salud de la Junta de Andalucía, Catalina García, donde pusieron sobre la mesa los problemas de transporte de alimentos. «Le dijimos claramente que no se cumple con el pliego de condiciones de las contratas. Si solamente se cumpliera con lo que hay firmado todo mejoraría sustancialmente, pero no se está haciendo. Es dinero que nos están robando, si nos tienen que dar un servicio, no lo dan, y cobran por él... Es robar», ha criticado.

Asimismo, ha recordado que el cierre de la cocina del Neveral no ha traído «ninguna mejora». El servicio de transporte de comidas actual cuesta, según la plataforma, 5.000 euros diarios. «Cuando se cerró se perdieron 24 puestos de trabajo y no ha mejorado la situación», ha lamentado. Andrés Gómez recuerda que el servicio prestado por los cocineros y los pinches de cocina era magnífico, ya que tenían «gran nivel de comunicación y de cariño» con los pacientes, y les preparaban prácticamente la comida a su gusto.

«Desastroso» servicio

El de hoy ha sido el segundo incidente en un mes que ocurre con el transporte de las comidas al Neveral. Hace dos semanas, el sindicato CGT criticó al «bochornoso y desastroso» servicio de comidas, después de que el camión llegara a las 15:00 horas montado en una grúa, con lo que los pacientes tuvieron acceso a su menú más tarde de lo habitual, según explicaron en un comunicado.

«La imagen del camión de las comidas montado en una grúa llegando a las tres de la tarde ha hecho que nuestros enfermos más frágiles hayan estado hambrientos y retrasando su medicación una vez más. Bochornoso», criticaron. CGT incidió en que no se trata de un hecho aislado y que ya han avisado en varias ocasiones de los problemas que se están sucediendo. «También ha ocurrido que las bandejas se han montado al revés o que la comida ha llegado movida», añadieron.