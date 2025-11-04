Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

El Guadalbullón a su paso por el Puente Tablas, en una imagen de archivo. IDEAL
Nuevo cruce de acusaciones sobre el futuro colector de Los Puentes

El líder del PP en Jaén, Erik Domínguez, asegura que «el Ayuntamiento no ha cumplido su parte», mientras que el alcalde, Julio Millán, pide a la Junta que «no mienta más a los vecinos»

Manuela Millán

Manuela Millán

Martes, 4 de noviembre 2025, 13:45

El colector de Los Puentes sigue sin generar el consenso necesario entre administraciones. Presupuestos de 2026 de la Junta para la provincia, partidas en materia ... de infraestructuras o agricultura en las que no hay ni una sola referencia para el colector de Los Puentes, cuya aprobación del proyecto se prometió a los vecinos para finales de este mismo año. Según aclara el presidente del PP de Jaén, Erik Domínguez, para seguir avanzando primero el Ayuntamiento «tiene que cumplir su parte y no lo está haciendo».

