Nuevo cruce de acusaciones sobre el futuro colector de Los Puentes

El colector de Los Puentes sigue sin generar el consenso necesario entre administraciones. Presupuestos de 2026 de la Junta para la provincia, partidas en materia ... de infraestructuras o agricultura en las que no hay ni una sola referencia para el colector de Los Puentes, cuya aprobación del proyecto se prometió a los vecinos para finales de este mismo año. Según aclara el presidente del PP de Jaén, Erik Domínguez, para seguir avanzando primero el Ayuntamiento «tiene que cumplir su parte y no lo está haciendo».

«Según la Ley General de Aguas de 2010, los abastecimientos en agua de alta y baja son titularidad de ayuntamientos y diputaciones, aunque la Junta pueda asistir y participar», explica. «El compromiso de la Junta es total con Los Puentes en cuanto el Ayuntamiento resuelva la situación administrativa que tiene pendiente y que conoce el señor Millán (alcalde)», añade Domínguez.

Además, asegura que será entonces cuando el consejero, Ramón Fernández Pacheco «se comprometió». «Hay partidas en los presupuestos para infraestructuras genéricas por lo que se puede desarrollar el proyecto», sentencia el líder de los 'populares' en la provincia.

La otra versión

En el caso del alcalde de la capital, Julio Millán, en su vista a Los Puentes de este martes, ha destacado que mientras el Gobierno de España y el equipo de Gobierno del Ayuntamiento de Jaén «avanzan en soluciones concretas para estas zonas, la Junta de Andalucía continúa sin ejecutar el colector de los puentes, una infraestructura clave para la mejora hidráulica del entorno».

«Seguimos viendo la ineptitud de la Junta de Andalucía», ha aseverado Millán haciendo referencia al presupuesto autonómico recién presentado, «donde se refleja que el colector no se ejecutará en 2026 porque siguen diciendo que faltan trámites urbanísticos». «Por eso, tenemos que pedir una vez más que miren cómo están actuando el Gobierno de España y el Ayuntamiento de Jaén y que no engañen más a los vecinos porque estamos hartos de mentiras, engaños y dilaciones que no tienen justificación alguna», ha concluido el máximo representante municipal.

No en vano, el Ayuntamiento recuerda que la clave de esta situación es que los vecinos acometan sus planes especiales antes de que el colector esté ejecutado por la Junta, algo que «choca con sus intereses, puesto que acometerían unas actuaciones sin la seguridad de que este gran colector se ejecute finalmente».

Además, el subdelegado del Gobierno, Manuel Fernández, ha destacado también el papel de la Mesa de los Puentes, «que este año ha adquirido una dinámica muy positiva gracias al liderazgo del alcalde». «Se ha conseguido dejar atrás discusiones estériles y centrarnos en el trabajo conjunto. Esa es la fórmula del éxito: una comunidad de compromisos entre Ayuntamiento, administraciones y vecinos», ha afirmado.