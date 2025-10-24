El nuevo centro de día de Adacea en Jaén, «un símbolo de dignidad» En estas instalaciones se ofrecerá atención especializada a personas con daño cerebral adquirido

El nuevo centro de día especializado en la atención a personas con daño cerebral adquirido promovido por la asociación Adacea en Jaén ya es una realidad, tras su inauguración este viernes.

Estas instalaciones se encuentran en la Ronda de los Derechos Humanos, en el Polígono del Valle, y han supuesto una inversión de 1,2 millones de euros procedentes de fondos europeos. Van a permitir unificar y mejorar «sustancialmente» las dos sedes con las que hasta ahora contaba la entidad.

Con capacidad para 40 personas, el nuevo centro de día dispondrá de espacios dedicados a servicios de programas personalizados de rehabilitación física, estimulación cognitiva, socialización y mejora de la movilidad, localizados en torno a un patio central.

La presidenta de Adacea-Jaén, María Muñoz, junto a usuarios de los servicios de la asociación y sus familiares, ha participado en este acto, que también ha contado con una amplia representación institucional.

Entre otros, han asistido las concejalas de Servicios Sociales, Ángeles Díaz, y de Sanidad, Isabel Cano-Caballero; la vicepresidenta segunda de la Diputación y diputada de Igualdad, Políticas Sociales y Juventud, Francisca Medina; la secretaria general de Inclusión Social, Ana Vanessa García; el delegado del Gobierno de la Junta, Jesús Estrella, y el subdelegado del Gobierno de España, Manuel Fernández.

«Muy costoso»

María Muñoz ha asegurado que llegar a este momento ha sido «muy costoso, laborioso y ha llevado mucho tiempo». Aun así, ha merecido la pena porque, «además de un espacio confortable y adaptado, el nuevo centro de unidad de día es un símbolo de dignidad, de atención especializada».

La edil de Servicios Sociales, Ángeles Díaz, ha felicitado a Adacea por el «sueño cumplido» y ha resaltado que es un ejemplo de que «la cooperación entre administraciones es crucial para que estos proyectos de envergadura puedan ver la luz». Se ha construido «sobre un solar que el Ayuntamiento de Jaén consiguió que el Ministerio de Fomento cediera a la entidad y que ha contado con una ayuda de 1,2 millones de euros de fondos europeos peleados por el Gobierno de España y tramitados por la Junta», ha explicado.

Por su parte, la secretaria general de Inclusión Social, Ana Vanessa García, ha considerado que «días como hoy demuestran que la apuesta sin precedentes del Gobierno andaluz para transformar el modelo de dependencia da sus frutos». Al hilo, ha subrayado que la decisión de destinar los 134 millones de euros de fondos europeos a proyectos cercanos a la ciudadanía, en lugar de invertirlos en macrorresidencias, «está permitiendo cumplir más de un centenar de sueños en numerosos municipios, como es el caso de este centro». Es uno de los doce que en la provincia de Jaén están financiados con ayudas por valor de 17 millones de euros para una inversión global, junto a aportaciones de entidades municipales y sociales beneficiarias, de 21 millones.

En esta misma línea se ha expresado el delegado del Gobierno andaluz, Jesús Estrella, quien ha aplaudido «la magnífica labor» de todos los miembros de Adacea, desde los socios a los voluntarios, pasando por los propios usuarios y sus familias, además de los trabajadores. «Entidades como ésta son las que nos permiten hacer llegar todas las políticas que impulsamos desde el Gobierno de la Junta a todos y cada uno de los usuarios», ha apostillado.

El subdelegado del Gobierno de España, Manuel Fernández, también ha felicitado a Adacea por llevar adelante este proyecto «tan ambicioso que ha contado con la colaboración de diferentes administraciones», Gobierno de España, Junta de Andalucía y Ayuntamiento de Jaén.

«Es un día de celebración y confío en que este centro de día sirva de respiro para las familias y continúe ofertando la calidad y profesionalidad de los servicios que prestáis desde Adacea en Jaén, como son los programas de apoyo psicológico tanto a los propios pacientes como a los familiares, inclusión social y las distintas tareas de rehabilitación cognitiva, del lenguaje o física, entre otras muchas que desarrolla el equipo de esta entidad», ha resaltado.