Un nuevo centro de datos en Jaén facilita el intercambio de información

Avance en la accesibilidad a la información. La provincia de Jaén cuenta ya en el Parque Científico-Tecnológico Geolit de la Diputación con un Centro ... de Excelencia y Oficina del Dato (CEOD), una instalación que se ha puesto en marcha en el marco del proyecto EDINT (Espacios de Datos para las Infraestructuras Urbanas Inteligentes).

Este centro agrupa los datos generados por entidades locales, empresas o instituciones y facilita el intercambio de los mismos, especialmente aquellos relacionados con infraestructuras urbanas inteligentes, movilidad, gestión urbana y economía.

El diputado de Empleo y Empresa, Luis Miguel Carmona, ha participado este miércoles en el acto inaugural del centro, donde ha detallado que «Se trata de un punto de encuentro entre empresas, administraciones y red de ciencia y tecnología para construir nuevos productos y servicios desde los datos».

La jornada de apertura de este centro, que ha sido clausurada por la diputada de Gobierno Electrónico y Régimen Interior, Inés Arco Cervera, ha incluido la realización de distintas ponencias y mesas redondas sobre el contenido, la utilidad y la importancia de este tipo de instalaciones.

El proyecto EDINT está promovido por la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) y participa la Administración provincial jienense junto a otras 11 entidades locales de España. La Diputación Provincial de Jaén ha aportado más de 158.000 euros para la creación de esta instalación, que cuenta con una subvención superior a los 12 millones de euros otorgada a la FEMP a través del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia del Gobierno central.