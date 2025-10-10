Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Visita al nuevo camión de limpieza en la ciudad. IDEAL
Limpieza

Nuevo camión de recogida de papel y cartón que aumentará un 40 por ciento

Desde el Ayuntamiento señalan que «este nuevo recurso va a permitir mejorar más el servicio de recogida de con el vehículo de última generación, con 20 metros cúbicos de capacidad»

Manuela Millán

Viernes, 10 de octubre 2025, 14:00

Comenta

El Ayuntamiento de Jaén ha incorporado un nuevo camión de carga lateral para la recogida de papel y cartón por las calles de la ciudad, una nueva inversión que la empresa adjudicataria del servicio, FCC, viene implementado desde el mes de enero de este año para reforzar un servicio. Se espera aumente en cerca de un 40% de volumen recogido.

Los datos concretos los ha ofrecido el alcalde de la ciudad, Julio Millán, que ha detallado que este nuevo recurso nos va a permitir «mejorar aún más el servicio de recogida de cartón y de papel en la ciudad». «Se trata de un camión de última generación, con 20 metros cúbicos de capacidad y que a su vez con la posibilidad de compactar el cartón nos permite que se pueda tener un mayor volumen de recogida diaria en nuestra ciudad», señala. El objetivo, según es que en una buena parte de los contenedores de la ciudad la periodicidad de recogida sea diaria, y que en pocos meses se garantice en toda la capital la recogida, «como mucho, en dos días».

Es por ello por lo que los datos apuntan a que a lo largo de este año 2025, «haya un incrementado el volumen de kilos que se recogerán de papel y cartón, pasando de 1,1 millón de kilos que se recogieron en 2024, a los 1,4 millones de kilos este 2025». En el caso de la recogida de papel y cartón comercial la recogida se incrementa en mayor porcentaje: de 264.160 kilos en 2024 a los cerca de 563.000 kilos aproximadamente que se prevén recoger este año 2025.

Inversiones

Entre las inversiones realizadas, desde enero se ha incrementado el número de contenedores de cartón, sobre todo de carga lateral en previsión del nuevo vehículo incorporado ahora. Se añadió el primer semestre de año un camión de caja abierta para traslado de contenedores y desbordes. De cara a final de año la previsión es incorporar al servicio un nuevo camión, en este caso de carga trasera, para el servicio de recogida de cartón comercial.

«Un servicio reforzado, mejorado y que dista mucho del problema y las dificultades que nos encontramos a nuestra llegada al Gobierno municipal con muchísimas dificultades y cartón y papel que veíamos port todas las calles; hoy tenemos una ciudad más limpia, que lo va a estar aún más en las próximas semanas y para lo que es crucial contar siempre también con la colaboración ciudadana: el esfuerzo de compactar las cajas y depositarlas dentro del contenedor es un gesto de cada uno imprescindible para seguir en esa línea que todos y todas queremos conseguir», sentencia.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Las mujeres de Jaén se plantan: concentración por los fallos en el cribado del cáncer de mama
  2. 2 La comprensión, el gran aliado de la salud mental
  3. 3 La Carolina despierta en alerta por el virus del Nilo
  4. 4

    La granadina detenida por ir en la flotilla a Gaza es recibida en Granada
  5. 5 La ONCE deja 350.000 euros en Andújar
  6. 6 La CEJ destaca el «valor estratégico» del PGOM
  7. 7 El padre de acogida del bebé que falleció olvidado en un coche de Linares vuelve al juzgado
  8. 8 La empresa linarense Santana Motors planea llegar a todo el territorio nacional
  9. 9 La empresa linarense Santana Motors planea llegar a todo el territorio nacional
  10. 10 El puente comienza con una previsión que supera el 84% de ocupación hotelera

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

ideal Nuevo camión de recogida de papel y cartón que aumentará un 40 por ciento

Nuevo camión de recogida de papel y cartón que aumentará un 40 por ciento