Nuevo camión de recogida de papel y cartón que aumentará un 40 por ciento

Manuela Millán Viernes, 10 de octubre 2025, 14:00

El Ayuntamiento de Jaén ha incorporado un nuevo camión de carga lateral para la recogida de papel y cartón por las calles de la ciudad, una nueva inversión que la empresa adjudicataria del servicio, FCC, viene implementado desde el mes de enero de este año para reforzar un servicio. Se espera aumente en cerca de un 40% de volumen recogido.

Los datos concretos los ha ofrecido el alcalde de la ciudad, Julio Millán, que ha detallado que este nuevo recurso nos va a permitir «mejorar aún más el servicio de recogida de cartón y de papel en la ciudad». «Se trata de un camión de última generación, con 20 metros cúbicos de capacidad y que a su vez con la posibilidad de compactar el cartón nos permite que se pueda tener un mayor volumen de recogida diaria en nuestra ciudad», señala. El objetivo, según es que en una buena parte de los contenedores de la ciudad la periodicidad de recogida sea diaria, y que en pocos meses se garantice en toda la capital la recogida, «como mucho, en dos días».

Es por ello por lo que los datos apuntan a que a lo largo de este año 2025, «haya un incrementado el volumen de kilos que se recogerán de papel y cartón, pasando de 1,1 millón de kilos que se recogieron en 2024, a los 1,4 millones de kilos este 2025». En el caso de la recogida de papel y cartón comercial la recogida se incrementa en mayor porcentaje: de 264.160 kilos en 2024 a los cerca de 563.000 kilos aproximadamente que se prevén recoger este año 2025.

Inversiones

Entre las inversiones realizadas, desde enero se ha incrementado el número de contenedores de cartón, sobre todo de carga lateral en previsión del nuevo vehículo incorporado ahora. Se añadió el primer semestre de año un camión de caja abierta para traslado de contenedores y desbordes. De cara a final de año la previsión es incorporar al servicio un nuevo camión, en este caso de carga trasera, para el servicio de recogida de cartón comercial.

«Un servicio reforzado, mejorado y que dista mucho del problema y las dificultades que nos encontramos a nuestra llegada al Gobierno municipal con muchísimas dificultades y cartón y papel que veíamos port todas las calles; hoy tenemos una ciudad más limpia, que lo va a estar aún más en las próximas semanas y para lo que es crucial contar siempre también con la colaboración ciudadana: el esfuerzo de compactar las cajas y depositarlas dentro del contenedor es un gesto de cada uno imprescindible para seguir en esa línea que todos y todas queremos conseguir», sentencia.

