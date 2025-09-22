Nuevo accidente laboral en Jaén: un hombre se precipita del tejado de una nave Ha ocurrido sobre las 9 de la mañana, en la calle Esparteros del Polígono Industrial Llanos del Valle

Un trabajador, del que no han trascendido más datos, ha resultado herido tras precipitarse desde el tejado de una nave en Jaén capital, según informa el 112, perteneciente a la Agencia de Emergencias de Andalucía, adscrita la Consejería de la Presidencia, Interior, Diálogo Social y Simplificación Administrativa de la Junta.

El Centro de Emergencias Sanitarias 061 ha informado sobre las 9:10 horas al 112 de un varón precipitado desde el tejado al interior de una nave situada en la calle Esparteros del Polígono Industrial Llanos del Valle. Junto a los servicios sanitarios, hasta el lugar se han desplazado efectivos de la Policía Nacional y de la Policía Local.

Fuentes policiales han informado de que el trabajador se precipitó cuando realizaba unas reparaciones en el tejado de la nave, resultando al parecer herido grave, según las mismas fuentes, por lo que ha sido evacuado a un centro hospitalario.

Desde el 112 se ha informado del suceso a la Inspección de Trabajo y al Centro de Prevención de Riesgos Laborales.