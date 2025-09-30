Nueve ofertas para el mantenimiento de infraestructura del tranvía

Manuela Millán Martes, 30 de septiembre 2025, 17:25 Comenta Compartir

El último contrato de los impulsados en las últimas semanas. El mes de octubre será clave para el impulso del tranvía de Jaén, que ha recibido ofertas de nueve empresas o uniones temporales de empresas interesadas en hacerse con el servicio de mantenimiento de infraestructura, energía y sistemas. Este servicio, que cuenta con un presupuesto de 8,9 millones (8.881.712), se encuadra dentro del paquete de contratos previos necesarios para la puesta en servicio.

La consejera de Fomento, Articulación del Territorio y Vivienda, Rocío Díaz, ha indicado que los contratos de mantenimiento y explotación «están demostrando el gran interés de las empresas del sector». Hace tan solo unos días, se cerró la licitación para el contrato de operaciones con cuatro posibles empresas.

Ahora, este servicio de mantenimiento de infraestructuras, instalaciones y sistemas comprende todas las actuaciones de mantenimiento preventivo y correctivo, incluidas las limpiezas técnicas de la plataforma y vía, paradas, subestaciones, armarios y locales técnicos; y las pruebas, ensayos, certificaciones, revisiones e inspecciones que la normativa técnica y legal establezca.

Dos lotes

Este contrato se ha dividido en dos lotes, con unas funciones por lo que las empresas interesadas han podido pujar por uno o los dos lotes planteados. El primer lote, que ha recibido siete ofertas, incluye el mantenimiento integral de las infraestructuras, es decir, de la plataforma y vía hasta las paradas, el edificio y el recinto de talleres y cocheras y el aparcamiento disuasorio del tranvía. Igualmente, se encargará de revisar y conservar las instalaciones generales de dichas infraestructuras, así como sus instalaciones de electricidad, energía y electrificación.

El segundo lote, con cuatro ofertas, se centra en el mantenimiento integral de los sistemas de seguridad, ayuda a la explotación, comunicaciones y semaforización del sistema tranviario de Jaén. En concreto, se trata de un conjunto de sistemas como el sistema de radio, ayuda a la explotación (SAE), información al viajero (SIV), transmisión de datos, transmisión de audio/video, red de área local, telefonía, circuito cerrado de televisión (CCTV), videovigilancia, detección de incendios, interfonía, control de accesos, cronometría, Scada, gestión técnica centralizada, puesto de control central, billetaje y canceladoras, semaforización de cruces y pasos de peatones, megafonía o control de accesos.

Los últimos pasos para la puesta en servicio del tranvía ha sido la contratación de los servicios de mantenimiento y explotación. Además del contrato de mantenimiento de infraestructuras y sistemas, se han licitado los contratos de material rodante (7,1 millones), señalización ferroviaria (3,2 millones) y explotación (17,8 millones).

El largo camino

En los últimos meses, los trenes han circulado en pruebas varias veces en su recorrido completo, algo que no ocurría desde hace catorce años, y se ha puesto en marcha el contrato de pre-explotación.

El tranvía de Jaén fue construido por la Junta de Andalucía y entregado al Ayuntamiento de Jaén en 2011, aunque nunca llegó a entrar en funcionamiento. Desde entonces, las infraestructuras han sufrido deterioro, vandalismo y obsolescencia técnica. En 2021, la Junta de Andalucía firmó un nuevo convenio de colaboración con el Ayuntamiento por el que se comprometía a la licitación de los contratos de operación y mantenimiento, además de la gestión de la explotación comercial. Además, la Junta de Andalucía asumía, a través de la Consejería de Fomento, el 75% del déficit de la explotación y el Ayuntamiento, el 25% restante.