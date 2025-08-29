Nuevas viviendas en Cubero, que mantendrá la fachada

Impulso a los primeros proyectos. Hace tan solo unas semanas que el Ayuntamiento de Jaén adelantó que se habían autorizado, en los seis primeros meses ... del año, licencias para obras «de calado en la ciudad de Jaén» que supondrán la puesta en marcha de una inversión pública y privada de 28,3 millones de euros.

Bien, tan solo unos días después, según ha podido saber este periódico, ya habría terminado el proceso de licencia correspondiente a Urbanismo para una de las obras, las que se impulsarán en el edificio de Cubero, en la calle Virgen de la Capilla. Una actuación que estará destinada a una promoción de viviendas para particulares y que podría comenzar entre finales del próximo mes de septiembre u octubre.

Así, por el momento, se confirma que «serán unas viviendas con toques especiales» y con una premisa: Respetar la histórica fachada del edificio de Cubero. Por tanto, mantendrá la misma imagen que hasta ahora y se construirán tres plantas más por arriba.

Otras licencias

El Ayuntamiento de la capital anuncióa través de la concejala de Urbanismo y segunda teniente de alcalde, África Colomo, que entre estas licencias se ha dado luz verde a más de 70 viviendas, con promociones de 14 en la zona de Expansión Norte, 30 en Ronda Sur, 17 en el entorno de Plaza de la Constitución (estas serían las que se van a impulsar en el antiguo edificio Cubero) y catorce en zona Arquitecto Berges, entre otras. Solo estos proyectos implican una inversión de privados de casi diez millones de euros.

Junto a ello, la Gerencia autorizado una decena de proyectos de construcción de naves industriales en los distintos parques empresariales de la capital, con inversiones que van desde los 150.000 euros a los casi 600.000 en construcción.

También se destaca la licencia para la construcción de apartamentos turísticos en el edificio del antiguo Bodegón, en la plaza del Pósito, aunque ahora habrá que analizar si no son parte de los afectados tras la negativa de los últimos meses, por parte de la Junta, a 80 licencias para apartamentos turísticos en la capital, que superan los 300 en toda la provincia.