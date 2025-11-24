Nuevas mejoras en la seguridad de la A-306
Fomento redactará la remodelación de 42 kilómetros en esta vía que une Jaén con Córdoba y para la que no se plantea la prometida autovía
Manuela Millán
Lunes, 24 de noviembre 2025, 19:20
Mejoras en la A-306, pero sin autovía. La Junta completará la mejora de seguridad vial y aumento de capacidad de la carretera que conecta ... las provincias de Córdoba y Jaén (A-306), proyecto que se ha quedado en mejora de la vía ya existente, frente a la promesa incumplida de convertirla en una autovía. Jaén y Córdoba son las dos únicas capitales de Andalucía que no cuentan con conexión directa por autovía.
La Consejería de Fomento ha licitado dos contratos de redacción de los proyectos de reforma integral de los 42 kilómetros restantes, que se va a sumar a la intervención que ya se hizo en Torredonjimeno y que, según señalan, ha supuesto «una reducción de la accidentabilidad en este tramo de 15 kilómetros». «Es el momento de continuar con la remodelación de una vía capital para conectar las provincias de Córdoba y Jaén», señala la consejera Rocío Díaz, para recordar que en los últimos años se «ha realizadola mayor inversión en la historia de esta carretera, con más de 18 millones».
La redacción de los proyectos suma una inversión de más de 800.000 euros y se han dividido en dos tramos. El de Córdoba parte de El Carpio y cuenta con 22,7 kilómetros hasta el límite con la provincia con un presupuesto de 405.972 euros, atravesando los términos municipales de Cañete de las Torres, Bujalance y El Carpio. Mientras, el tramo de Jaén tendrá 19,1 kilómetros, comprende desde el inicio de la provincia de Jaén hasta llegar al punto de la carretera ya rehabilitada hace un año. En total, son 19,1 kilómetros y tiene un presupuesto base de licitación de 401.275 euros.
Actuación
El proyecto contempla la mejora de la seguridad y capacidad mediante actuaciones como mejora del firme o la inclusión de un tercer carril para vehículos lentos. Dentro de la redacción del proyecto, también se abrirá un proceso de diálogo para buscar la mejor solución para esta vía dentro de las posibilidades técnicas.
Esta inversión supone avanzar en el proceso de mejora integral de la carretera iniciada en 2020, con la redacción de un estudio de viabilidad para el aumento de capacidad de la carretera A-306, que concluyó con una serie de intervenciones que mejorará las prestaciones de la carretera sin descartar la conversión futura en autovía.
En ese sentido, se culminó el año pasado con una inversión de 18 millones la mejora de la capacidad de un tramo de más de 15 kilómetros en el término municipal de Torredonjimeno, entre los kilómetros 41,8 y 57, que presentaba niveles bajos de servicio debido a la numerosa presencia de vehículos pesados (sobre todo, maquinaria agrícola) que comprometían la seguridad vial y dificultaba el adelantamiento.
Las obras han consistido en el ensanche de la calzada, un nuevo carril para la circulación de vehículos lentos para tráfico pesado o vehículos agrícolas de dos kilómetros, la rehabilitación integral del firme con MASAI y la eliminación de 51 accesos directos, cuyo tráfico se ha canalizado a través de nuevas vías de servicio y nuevos cruces menos peligrosos.
La carretera A-306 entre Torredonjimeno y El Carpio tiene una longitud de 58 kilómetros y actualmente soporta un tráfico de 2.964 vehículos al día, con un 15% de pesados en Jaén y de 4.328 vehículos al día, con un 5% de pesados, en la provincia de Córdoba.
Jaén Merece Más pide la autovía
Tras este anuncio, desde Jaén Merece Más lamentan que, tras décadas de promesas incumplidas, la Junta de Andalucía «hayan renunciado de manera expresa a la conversión en autovía de la A-306». «Una infraestructura tantas veces anunciada por los gobiernos socialistas anteriores y que el propio PP incorporó a su programa electoral cuando estaba en la oposición, pero que hoy ha quedado reducida a simples obras de mantenimiento y mejora, insuficientes», afean.
«Los arreglos parciales que se están ejecutando en la A-306 no resuelven el problema de fondo: se sigue limitando la capacidad de la vía, prolongando los tiempos de desplazamiento y generando riesgos que afectan incluso a la salud de las personas, obligadas a soportar demoras excesivas en traslados médicos y urgencias», recuerdan desde la formación jienense. Por tanto, consideran que «es un nuevo episodio de ninguneo sistemático hacia la provincia». JM+ recuerda que la autovía fue presentada como un compromiso electoral bajo lemas como «Juanma lo haría», pero la realidad es que siete años después no se ha construido «ni un solo kilómetro». Por ello, exigen que «se retome de inmediato el proyecto de autovía, con plazos y presupuestos claros, y que se ponga fin a la discriminación histórica que condena a Jaén a la irrelevancia».
