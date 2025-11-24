Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Simulación de cómo quedará la A-306 tras la intervención. IDEAL
Junta de Andalucía

Nuevas mejoras en la seguridad de la A-306

Fomento redactará la remodelación de 42 kilómetros en esta vía que une Jaén con Córdoba y para la que no se plantea la prometida autovía

Manuela Millán

Lunes, 24 de noviembre 2025, 19:20

Mejoras en la A-306, pero sin autovía. La Junta completará la mejora de seguridad vial y aumento de capacidad de la carretera que conecta ... las provincias de Córdoba y Jaén (A-306), proyecto que se ha quedado en mejora de la vía ya existente, frente a la promesa incumplida de convertirla en una autovía. Jaén y Córdoba son las dos únicas capitales de Andalucía que no cuentan con conexión directa por autovía.

