Nueva reunión sobre la intermodal: la Junta no se ha pronunciado y el Ayuntamiento quiere Renfe

El debate sobre la intermodal tendrá un nuevo capítulo este lunes. Intermodal sí o no, y dónde. Esa es la cuestión que lleva décadas planteándose ... en la capital (oh, sorpresa). Se habla de transporte intermodal cuando se utilizan varios medios distintos en un mismo punto, que en el caso de Jaén tendrían como objetivo unir tren, autobús interurbano, un futuro tranvía y el sistema de taxis, pero es que lo fácil siempre se complica para Jaén.

De todos ellos, el reto está en el traslado de la estación de autobuses, ahora mismo en la plaza de la Libertad, en pleno centro, que ha vuelto a protagonizar el debate desde que el ministro de Transportes, Óscar Puente, anunció en marzo la posibilidad de impulsar una intermodal en Renfe, algo que defiende el PSOE y a quien se une Jaén Merece Más desde su nacimiento.

En las propuestas que anunció el ministro hay, además, que diferenciar dos proyectos: por un lado la integración ferroviaria, dependiente del Gobierno, con una inversión de 45 millones, que prevé 53.500 metros cuadrados de zonas verdes y peatonales entre la actual estación ferroviaria de Jaén y la avenida de Aparejadores (está en el nuevo barrio de Los Robles, junto a la fábrica de cerveza de La Imora); y por otro lado, la posibilidad de incorporar la intermodalidad con la unión de la estación de autobuses, para lo que habría que llegar a un acuerdo entre Gobierno, Junta de Andalucía y Ayuntamiento. Y, cómo no, aquí está el foco del debate. Unas semanas después del anuncio del Gobierno de España, se produjo la primera reunión entre las tres administraciones y ya comenzaron a verse los primeros matices.

La consejera de Fomento, Rocío Díaz, trasladó que la Junta no tenía tan claro la viabilidad de la intermodal en Renfe y pidió esperar los resultados de un estudio técnico del Consorcio de Transporte Metropolitano, algo que visiblemente no gustó en el equipo del alcalde, Julio Millán y que, además, escenifica la mayor dificultad de llegar a acuerdos en Jaén frente a otras provincias hermanas con proyectos similares que han avanzado en un menor plazo de tiempo.

Las opciones

El estudio, que debía estar en el mes de febrero, fue finalmente presentado en una nueva reunión entre Junta y Ayuntamiento en mayo, con cinco posibles zonas para ubicar la futura estación de autobuses: la actual Estación de Ferrocarril, la Ronda Norte frente a la Universidad, la rotonda del Colegio de Enfermería, zona junto a Hospital NeuroTraumatológico y junto al aparcamiento disuasorio del tranvía.

El estudio, al que tuvo acceso este periódico, presenta como favorita, con 80,5 puntos, un solar en la Ronda Norte junto a la Universidad por su buen acceso, estar en línea con el tranvía y en uno de los polos de mayor atracción de usuarios. En segundo lugar, con 75,2, estaría el Colegio de Enfermería, con unas características similares a las de la Universidad, pero con un mayor coste para la construcción de la estación de autobuses. Por último, con 74,3, estaría Renfe, que se trata de la opción que presenta una mayor intermodalidad. Aquí el acceso a la mayor atracción de posibles viajeros, pero penaliza el coste ya que supone tener que trasladar el edificio. En este informe técnico se descarta Vaciacostales y la Ciudad Sanitaria como buenas ubicaciones para el impulso de la estación.

La ronda de consultas

Tras la publicación del informe, desde el equipo de Gobierno (PSOE-JM+) siempre han insistido que «la mayor intermodalidad la presenta Renfe», que además es la vía que ofrece el Ministerio para el proyecto.

Por su parte, la Consejería de Fomento, a través del delegado, Miguel Contreras, ha presentado en los últimos días el estudio a distintos colectivos, lo que ha avivado aún más el debate, y las diferencias. En el caso de los colectivos vecinales, la Federación de Asociaciones de Vecinos Ciudadanos por Jaén han sido los únicos que se han decantando, defendiendo como la mejor vía la ubicación de Vaciacostales; mientras que desde la Federación de Vecinos Objetivos Comunes (OCO) prefieren no decantarse por ninguna de manera oficial, aunque muchas de las asociaciones creen que la mejor opción es Renfe. Tampoco se manifiestan públicamente desde la UJA, empresarios o el equipo redactor del PGOM, en cuyo avance ni siquiera se ha incluido el estudio.

Mientras, el pasado viernes el alcalde trasladó que «la única intención de la Junta con este debate es dilatar los tiempos para que no se lleve a cabo el proyecto». De hecho, la Junta todavía no ha optado por una ubicación (aunque el delegado, Jesús Estrella, en su día defendió Vaciacostales para darle un mayor impulso al tranvía). La oportunidad será este lunes, cuando está prevista una nueva reunión, telemática, de las partes implicadas para seguir 'avanzando' y tomar una decisión.

Millán ya ha adelantado su postura: «Si no hay acuerdo, se seguirá con el proyecto de la integración ferroviaria, con o sin la Junta», por lo que para la intermodal habría que darle a la pausa. Mientras, la oposición de Agustín González, (que defendía un centro de ocio en la estación para revitalizar el centro y no dejarlo sin actividad) denuncia el «autoritarismo» del alcalde por «tratar de imponer la ubicación de la estación intermodal al margen de la ciudadanía» y le exige que pregunte a los vecinos. Por delante, si no hay cambios, dos años para desarrollar esos proyectos comunes que en Jaén parecen mucho más difíciles que en el resto de provincias andaluzas.