Nueva radioterapia para el cáncer de mama en el Hospital de Jaén La Unidad de Oncología ha comenzado a desarrollar una nueva técnica más precisa que minimiza los efectos secundarios

C. C. Sábado, 6 de septiembre 2025, 11:58 Comenta Compartir

La Unidad de Oncología Radioterápica del Hospital Universitario de Jaén ha comenzado a desarrollar una nueva técnica avanzada para abordar el cáncer de mama. Funciona gracias a los aceleradores lineales de partículas de última generación que tiene el centro, lo que ha permitido aumentar la precisión del tratamiento maximizando la irradiación al tumor y minimizando los efectos secundarios, según ha informado este miércoles el Gobierno andaluz.

En el caso del cáncer de mama, se ha implementado la técnica de tratamiento de radioterapia en inspiración profunda mantenida (DIBH por sus siglas en inglés) en pacientes con tumores de mama izquierda.

Esta novedosa técnica ayuda a reducir los posibles efectos secundarios derivados de la irradiación en distintos órganos adyacentes a la mama y, en especial, minimiza la exposición del corazón, que es una de las posibles secuelas a largo plazo, en casos de anatomía muy desfavorable que dificulta su protección adecuada.

La directora de la Unidad de Oncología Radioterápica, Ana María Serradilla, explica que «la radioterapia es un proceso muy importante en el tratamiento del cáncer». Se trata de «un tratamiento local, que, necesariamente, debe ser muy preciso».

Cercanía del corazón

Según detalló, en el caso del cáncer mama, uno de los problemas que se presentan, sobre todo en caso de mujeres jóvenes, «es que, a la hora de aplicar el tratamiento, el corazón está relativamente cerca». «Con esta técnica, que se realiza manteniendo la respiración en inspiración, conseguimos que el corazón se separe del área de la radioterapia. De este modo, se logra el control de la enfermedad, con mayor seguridad», destacó.