Nueva protesta vecinal por el cambio del centro de salud en Cazorla

Cazorla, en pie de guerra. Nueva jornada de protesta de los vecinos del municipio cazorleño contra el traslado de la atención primaria al que fue hospital comarcal, que la Junta basa en los «visibles desperfectos y empeoramiento agravado en el último mes en la estructura del centro de salud, el informe de conclusiones basado y emitido en la información y visitas de inspección y prevención de riesgos laborales». Un amplio número de vecinos han caminado a pie por la carretera para escenificar la distancia que separa al municipio del centro de salud y manifestando de nuevo el malestar por esta decisión.

Por su parte, el PSOE exige a la Junta que se siente de inmediato con el alcalde de Cazorla para acordar soluciones urgentes y evitar «las vergonzosas imágenes que se están sucediendo con vecinos y vecinas transitando por la carretera». «Creo sinceramente que Juanma Moreno y la Junta han tocado fondo en su lamentable gestión de la sanidad pública. Obligar a personas mayores y a madres y padres con coches de bebé a caminar por la carretera para que les atienda el médico de familia es una vergüenza histórica difícil de superar», señala el parlamentario Víctor Torres.

El socialista subraya que «esta barbaridad se podría haber evitado si la Junta se hubiera sentado con el alcalde a estudiar y planificar las alternativas para que el centro de salud siguiera con su ubicación en el casco urbano mientras se acometía la reforma de las instalaciones actuales».

El propio alcalde, José Luis Olivares (PSOE), ha lamentado el «auténtico despropósito» que ha supuesto el traslado del centro de salud y ha advertido del «riesgo para la integridad de las personas» al no haber acceso peatonal y tener que ir por una «carretera que no tiene arcén». El regidor ha recalcado que, «por supuesto, no se quiere poner en riesgo la integridad de ningún profesional sanitario, de ningún paciente» -en alusión al estado del centro de salud por el que la Junta ha decidido el traslado-, si bien ha recalcado las consecuencias de «no haber tenido en consideración» la ubicación elegida.

En este sentido, ha explicado que apeló al delegado del Gobierno andaluz, Jesús Estrella, a «que considerase que pasaría a las vísperas de una Semana Santa, a las puertas de un municipio turístico y del espacio natural protegido más grande de España transitando por una A-319 que no tiene arcén». Olivares ha expresado su «indignación» por esta situación «sin sentarse a hablar con el Ayuntamiento», puesto que «en diez días comunican la decisión de cerrar el centro de salud, lo cierran y lo trasladan».

Por otro lado, el PP de Cazorla ha destacado la «absoluta normalidad» en el comportamiento de «la inmensa mayoría de los vecinos que han ido por primer día al centro de salud», lo que deja todavía más en evidencia «el bochornoso show que el PSOE ha querido montar con fines únicamente partidistas».

Así lo ha señalado la presidenta de los populares cazorleños, María José Lara. «Es lamentable que el PSOE haya querido utilizar a los ciudadanos para este teatro reivindicativo», ha añadido Lara, dejando claro que las personas que se han desplazado por la carretera y que, por lo tanto, «han participado en el teatro socialista, la realidad era que no eran usuarios del centro de salud porque después llegaban a la puerta y ni siquiera entraban».

Lara ha recordado que cuando una persona tiene problemas que le impiden desplazarse a una consulta médica «pueden llamar para que el médico se desplace a su domicilio». Además la presidenta local del PP ha exigido al equipo de gobierno socialista que deje de «marear la perdiz y de hacer teatros para intentar culpar a la Junta y ponga desde el lunes el servicio de autobús hasta el hospital».