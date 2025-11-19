Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Eurodiputada del Partido Popular Carmen Crespo, durante su intervención. J. J.

«La nueva propuesta de la PAC es un avance, pero todavía insuficiente»

La europarlamentaria Carmen Crespo ve positivo la inclusión del 'objetivo rural' del 10%, si bien pide más concreción y fondos para proyectos y planes específicos

Jesús Jiménez Rodríguez

Jesús Jiménez Rodríguez

Bruselas

Miércoles, 19 de noviembre 2025, 15:08

Comenta

Un avance, aunque con negociaciones por delante. Esa es la valoración que ha hecho este miércoles la eurodiputada del Partido Popular Carmen Crespo sobre la ... nueva propuesta de la Comisión Europea para la futura PAC 2028-2024, dentro del marco financiero plurianual. Según ha explicado, incluye mayor importancia para las regiones y la inclusión de un 'objetivo rural', por el que los países tendrán que asignar un mínimo del 10 % de la asignación de su plan a áreas rurales. Además, introduce salvaguardas para garantizar la inversión en las zonas menos desarrolladas.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Las últimas y copiosas precipitaciones dejan beneficios en el campo
  2. 2 Llega una de las zambombas más célebres de la región
  3. 3 27 detenidos en Linares por estafar online 180.000 euros en venta de coches y recambios
  4. 4 El tranvía se cobra su primera multa
  5. 5 Vuelve el tranvía de Jaén con una simulación «real» del recorrido
  6. 6 Micaela Navarro tilda de «lamentables» las listas de espera en la dependencia
  7. 7

    El Gobierno abre la puerta a intervenir el precio de los huevos tras dispararse por la gripe aviar
  8. 8 Un total de 600 escolares participarán en el acto central de Día Mundial de la Infancia
  9. 9 27 detenidos en Linares por estafar online 180.000 euros en venta de coches y recambios
  10. 10 El presidente de la Diputación realiza una visita oficial a Lahiguera

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

ideal «La nueva propuesta de la PAC es un avance, pero todavía insuficiente»

«La nueva propuesta de la PAC es un avance, pero todavía insuficiente»