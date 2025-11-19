«La nueva propuesta de la PAC es un avance, pero todavía insuficiente»

Un avance, aunque con negociaciones por delante. Esa es la valoración que ha hecho este miércoles la eurodiputada del Partido Popular Carmen Crespo sobre la ... nueva propuesta de la Comisión Europea para la futura PAC 2028-2024, dentro del marco financiero plurianual. Según ha explicado, incluye mayor importancia para las regiones y la inclusión de un 'objetivo rural', por el que los países tendrán que asignar un mínimo del 10 % de la asignación de su plan a áreas rurales. Además, introduce salvaguardas para garantizar la inversión en las zonas menos desarrolladas.

España recibiría unos 88.000 millones de euros para PAC, de los cuales unos 37.000 estarían destinados a las ayudas directas a los agricultores. El resto, unos 50.000, entraría en un fondo único que incluiría agricultura, pero también cohesión o inmigración, entre otros campos. Con esta propuesta al menos 5.000 millones se destinarían al sector agrícola, como podrían ser a las ayudas a la renovación de maquinaria o al relevo generacional.

Crespo considera que «la propuesta es buena y el panorama ha cambiado», si bien asevera que «no es suficiente» y muestra la necesidad de seguir negociando para alcanzar nuevos objetivos, aumentando ese porcentaje. Otra meta principal es que se concreten los proyectos y su financiación, de tal forma que el dinero que se destine no dependa de la bolsa nacional, lo que provocaría que fueran los gobiernos de cada país quienes decidieran a qué partidas se destinaría.

«No queremos que nada se quede en el tintero ni ningún país de la Unión Europea haga algo distinto, provocando que vayamos a distintas velocidades. Nuestro objetivo es que se sigamos una línea conjunta en la innovación agraria del futuro».

Control de importaciones

Respecto al trabajo realizado en el Europarlamento, ha señalado una propuesta que ha recibido el visto bueno de la Comisión Europea: la creación de la Oficina de Control de Importaciones Europea. El objetivo es que se obtengan datos de todos los puertos, de tal manera que se pueda hacer un seguimiento para evitar que entren productos que no cumplan con los requisitos de la legislación, una situación que ya han denunciado los agricultores en repetidas ocasiones, calificándola como «competencia desleal».

Por último, Crespo ha destacado que en la actualidad se trabaja en la simplificación agraria para reducir los trámites de los profesionales del sector. También puso sobre la mesa la necesidad de abordar «la sangría» de los fitosanitarios, agravada por las plagas fruto del cambio climático, «donde a veces pasan años hasta que podemos utilizarlos y el daño ya está hecho».