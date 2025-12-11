Nueva marquesina accesible en la plaza El Acho de El Tomillo

Más accesible y segura. El Ayuntamiento de Jaén trabaja en la instalación de una nueva marquesina en el entorno del barrio de El Tomillo con ... el que dar respuesta a las demandas de la asociación de vecinos del entorno que había pedido un cambio de ubicación y una mejora de la accesibilidad y seguridad de la parada de la plaza del Acho en la zona conocida como Tiro Nacional. La concejala de Atención y Participación Ciudadana, María del Carmen Angulo y el edil de Mantenimiento Urbano, Javier Padorno, junto con el presidente del colectivo vecinal del barrio, Fran Zuheros, visitaron los trabajos que se desarrollan «para asegurar una plataforma que a la vez dé seguridad a los usuarios y permita un acceso sin dificultades a las personas que presentan dificultades de movilidad».

«Los trabajos nos permiten llevar a cabo las obras de construcción de una parada autobús en la Plaza del Acho, una parada de autobús muy demandada por los vecinos y vecinas de este barrio que pasa a estar ubicada en el punto contrario al que estaba anteriormente, ya que allí le ocasionaba algunos problemas de seguridad y se veía afectada continuamente por incidencias y golpes; ahora se está construyendo, además, con todas la medidas de accesibilidad y de movilidad para que los vecinos y vecinas tengan el acceso lo más normalizado posible», apunta Padorno. Se trata de unas obras que se están haciendo con medios propios de Mantenimiento Urbano.

Angulo insiste en que «atienden desde este equipo de Gobierno las demandas en mejora del transporte urbano y un ejemplo de ello es traer esa marquesina a un espacio en el que tiene mucha más seguridad tanto para los vecinos y vecinas como también para la seguridad de la propia marquesina hasta este lugar es el que los propios vecinos no solicitaban». Esta mejora, para la concejala, supone «cerrar el círculo de las actuaciones en esta zona que hace unos días completamos con la nueva línea 22 que ha venido a conectar este barrio y a todos los de la zona Sur para conectarlos con el centro».

Una mejora que la Asociación de Vecinos de El Tomillo agradece y que «da respuesta a una necesidad de cambiar la de zona, por seguridad y porque es un barrio de gente mayor que no tiene la misma agilidad de llegar hasta donde bajaba el autobús y muchas veces por lo que comentamos se les escapaba». «Por eso pedimos cambiar la parada de sitio y ya adaptarla como se va adaptar a las necesidades de movilidad reducida», señala Zuheros que, además, amplia el agradecimiento de los usuarios de la nueva línea 22 que está siendo «positiva» para el barrio por la conexión con el centro «sin tener que dar una vuelta grande por Jaén para llegar a la plaza de abastos o a las gestiones necesarias».