Visita a las obras que se realizan en la plaza. IDEAL
Obras públicas

Nueva marquesina accesible en la plaza El Acho de El Tomillo

Se trata de un cambio de ubicación de la anterior que estaba produciendo problemas de accesibilidad y seguridad a los usuarios

Manuela Millán

Jueves, 11 de diciembre 2025, 18:52

Más accesible y segura. El Ayuntamiento de Jaén trabaja en la instalación de una nueva marquesina en el entorno del barrio de El Tomillo con ... el que dar respuesta a las demandas de la asociación de vecinos del entorno que había pedido un cambio de ubicación y una mejora de la accesibilidad y seguridad de la parada de la plaza del Acho en la zona conocida como Tiro Nacional. La concejala de Atención y Participación Ciudadana, María del Carmen Angulo y el edil de Mantenimiento Urbano, Javier Padorno, junto con el presidente del colectivo vecinal del barrio, Fran Zuheros, visitaron los trabajos que se desarrollan «para asegurar una plataforma que a la vez dé seguridad a los usuarios y permita un acceso sin dificultades a las personas que presentan dificultades de movilidad».

