La 'nueva LOMCE' llegaría para 2020 Estudiantes y docentes protestan en Jaén en contra de la LOMCE en una jornada de huelga de Educación, en una foto de archivo. . / M.A.C. Quiere acabar con el aumento de alumnos por aula, reduciendo el incremento de hasta un 20% que Wert puso en práctica La ministra de Educación revertirá los recortes de Wert en el sistema educativo de cara al curso 2019/2020 R. I. JAÉN Jueves, 23 agosto 2018, 01:43

El Gobierno del PSOE enviará al Parlamento un proyecto de ley de educación para acabar con los recortes decretados por la LOMCE de José Ignacio Wert, exministro de Educación, a partir de 2012. El otro exministro de Educación y exportavoz del Gobierno de Mariano Rajoy, Íñigo Méndez de Vigo, dio continuidad a una ley que suscitó grandes críticas por parte de sectores sindicalistas desde su implantación.

La aprobación de esta nueva ley se produciría en el mes de octubre y el nuevo ejecutivo la calificó de carácter urgente. Isabel Celaá, la nueva ministra de Educación del Gobierno de Pedro Sánchez, anunció la pasada semana los cambios más notables que se producirán en el sistema educativo de cara a los próximos cursos.

Una de las medidas más polémicas de la todavía vigente LOMCE fue el aumento de alumnos por aula tanto en colegios como en institutos. Isabel Celaá quiere acabar de un plumazo con esta medida reduciendo el incremento de hasta un 20% que José Ignacio Wert puso en práctica.

Esta norma, que podría aprobarse por el procedimiento de lectura única, también anulará la obligación impuesta por el Partido Popular que establecía un horario lectivo mínimo para los docentes de Infantil y Primaria de 25 horas semanales y de 20 horas en el caso de los profesores de Educación Secundaria Obligatoria, Bachillerato y Formación Profesional. Por lo tanto, los docentes volverán a la situación laboral en la que se encontraban hace seis años. Cada autonomía fijará el horario lectivo de sus profesores, por lo que no estarán obligados a cumplir con un horario mínimo.

Otra de las medidas que supondrá un cambio drástico con respecto a la LOMCE de 2012 es la relativa a las sustituciones de docentes. Durante los últimos años, los colegios disponían de 10 días para buscar un sustituto al profesor que se daba de baja. Con la nueva reforma, la vacante se deberá cubrir desde el momento en el que se produce la baja.

Adiós a las reválidas

Las reválidas también desaparecerán del sistema educativo. Sin embargo, la EBAU se mantendrá, ya que, según la ministra, «cumple su función satisfactoriamente». Además, continuarán los exámenes de acceso a los ciclos formativos para certificar las aptitudes de los alumnos y se recuperarán los Programas de Diversificación Curricular, una iniciativa que se ofrece al alumnado de la ESO con problemas de aprendizaje.

Por otra parte, Celaá cree que «la educación pública se ha convertido en una red subsidiaria de la concertada» a partir de la cesión de terrenos públicos para centros concertados en algunas comunidades. La ministra aseguró que hará todo lo posible para que «la educación pública sea el referente y el eje vertebrador del sistema educativo».

Otro de los puntos en los que más incidió Isabel Celaá es en el peso de la asignatura de Religión en el expediente del alumno. «La Religión no puede tener valor académico y contar para la nota media», subrayó la socialista. Además, Celaá anunció que se implantará una asignatura «de valores cívicos y éticos que no será optativa». No obstante, no se tratará de una asignatura espejo de la Religión, «porque eso significaría que el derecho de unos se convierte en la obligación de otros».

No interferir

La 'nueva LOMCE' no se aplicará en las autonomías hasta el curso 2019/2020. El objetivo es no interferir en un curso ya planificado por la mayoría de las administraciones educativas. Sin embargo, la norma autoriza a las comunidades que así lo decidan a aplicar sus disposiciones desde el curso que arranca en septiembre. Será el caso de Andalucía, que ya decidió en el pasado año bajar el horario lectivo de los docentes de Secundaria a 19 horas semanales y que este próximo otoño lo reducirá a 18.

Para su aprobación, esta ley ordinaria tendrá que pasar por los cauces legislativos habituales. La LOMCE impulsada por Wert se aprobó con un carácter extraordinario, pero esta nueva norma, según el Gobierno, carece de urgencia y se encuentra en un contexto de mejora económica. Además, este anteproyecto de ley aporta seguridad jurídica a las autonomías que pretendan revertir los recortes, pero no contará con apoyo económico por parte del Gobierno.

En definitiva, la implantación de esta ley supondría un retorno al sistema educativo previo a la entrada en vigor de la LOMCE en el año 2012. No obstante, la nueva norma traerá consigo medidas sin precedentes, como la eliminación del valor académico de la asignatura de Religión o la inclusión en el plan de estudios de una asignatura de ética y civismo.