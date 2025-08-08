Nueva licitación del tranvía, la del mantenimiento de trenes y cocheras

Manuela Millán Viernes, 8 de agosto 2025, 12:37 Comenta Compartir

Otro más. Agosto le ha sentado bien a la Administración andaluza que ha puesto en marcha, en unos días, varias licitaciones del tranvía de la capital, esencial para evitar un nuevo retraso en su puesta en marcha, ahora prevista para el invierno. Tras anunciar la apertura de solicitud del contrato de operaciones, la Junta ha licitado por 7,1 millones (7.160.508) el contrato de mantenimiento del material rodante y del equipamiento del taller del tranvía de Jaén por un periodo de cinco años.

Las empresas interesadas en este contrato del material rodante y talleres tienen hasta el 26 de septiembre para presentar sus ofertas en la plataforma electrónica de la administración andaluza (Sirec).

Se suma por tanto a los ya licitados de operaciones (17,8 millones) y de señalización ferroviaria (3,2 millones) y al que se autorizó este lunes en el Consejo de Gobierno de infraestructura, energía y sistemas (8,8 millones). Nada mejor que una cita electoral próxima para que las máquinas se pongan en funcionamiento.

«Los nuevos contratos refrendan la firme idea del Gobierno andaluz para su puesta en funcionamiento», ha remarcado la consejera de Fomento, Rocío Díaz. «Todos los contratos de la última semana van encaminados ya no a rescatar la infraestructura, sino para ponerla definitivamente en marcha y garantizar su continuidad y correcto mantenimiento para los próximos años», añade.

Detalles

Este contrato viene a atender la correcta conservación de las cinco unidades móviles Citadis de Alstom que conforman la flota del tranvía, así como las herramientas y equipos de talleres y cocheras, en Vaciacostales. La empresa se hará cargo del mantenimiento ordinario o preventivo, con el suministro de piezas y elementos para las reposiciones o sustituciones como propone el fabricante, pero también del mantenimiento correctivo por factores ajenos a la explotación (accidentes, vandalismo o fenómenos meteorológicos).

Así, se incluyen actuaciones como torneados correctivos por el uso; el suministro de repuestos, consumibles, fungibles y materiales, así como de todas las herramientas y equipamiento de taller; el overhaul (revisión y reparación profunda de un motor o máquina) de las unidades cuando se alcance un kilometraje recogido en el plan de mantenimiento; las operaciones de servicing diario o la presencia de retenes de guardia y personal en festivos y servicios especiales (Semana Santa, Feria), entre otras.

Todas estas funciones son imprescindibles para el correcto y seguro funcionamiento del sistema de transporte público, por lo que deben ser consideradas como servicio esencial. Ahora, además de algunos contratos pendientes, queda por saber el personal que se encargará del funcionamiento del tranvía.

Catorce años de espera

El tranvía de Jaén fue construido por la Junta de Andalucía (PSOE) y entregado al Ayuntamiento de Jaén en 2011 (PP), aunque nunca llegó a entrar en funcionamiento, puesto que el por entonces alcalde, José Enrique Fernández de Moya (PP), descartó su puesta en funcionamiento por su «elevado coste». Desde entonces, tanto los trenes como las instalaciones han sufrido deterioro, vandalismo y obsolescencia técnica debido a su abandono.

Desde 2019, se han dado pasos para su necesaria puesta en marcha. Primero, con la extinción del anterior convenio y la firma de uno nuevo, en el que el Ayuntamiento se comprometía a su puesta a punto y la Junta de Andalucía se comprometía a la licitación de los contratos de operación y mantenimiento, además de la gestión de la explotación comercial. En este último punto, la Consejería de Fomento asumía el 75% del déficit de la explotación y el Ayuntamiento un 25%.

A partir de ahí, la Junta abrió un proceso de puesta a punto tanto del material móvil como de las instalaciones y sistemas, con 8,5 millones cofinanciados con fondos europeos Next Generation. Entre las intervenciones figura la renovación de 21 kilómetros de cableado de media tensión, la rehabilitación del túnel de lavado y herramientas de taller o la sustitución completa del sistema de circuito cerrado de televisión, interfonía y megafonía. En los últimos meses han circulado los trenes en pruebas, dos veces, en su recorrido completo, algo que no ocurría desde hace catorce años.