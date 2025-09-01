La nueva fecha para los presupuestos de la capital será noviembre

Manuela Millán Lunes, 1 de septiembre 2025, 18:45 Comenta Compartir

Los deberes para el resto del año. El equipo de Gobierno (PSOE-Jaén Merece Más) vuelve a estar en marcha en vistas a los proyectos pendientes que habrá que impulsar el resto del año y de los que destacan el «intenso trabajo que se despliega este cuatrimestre con obras emblemáticas con una inversión pública y privada de más de diez millones de euros».

Junto a ello, la gran pregunta son los presupuestos, que finalmente no se han conseguido aprobar para este año a lo que se unirán la implementación de medidas financieras del Gobierno para mejorar la situación del Ayuntamiento de Jaén. Para coordinar todos estos asuntos, en los últimos días se ha celebrado una reunión que estuvo presidida por el alcalde, Julio Millán y la primera teniente de alcalde y concejala de Presidencia, María Espejo, en la que se ha puesto sobre la mesa la programación para el último cuatrimestre del año.

Sobre las cuentas para 2026, uno de los puntos que sostienen el pacto entre ambas formaciones, Espejo considera claves estos cuatro meses para que Jaén «se dote del presupuesto que necesita, el que merecemos para seguir avanzando como capital». En este sentido, explica que han comenzado ya las reuniones técnicas para actualizar el borrador y ajustarlo a 2026. «Nuestro objetivo es que en noviembre esté listo para entrar en vigor el 1 de enero de 2026», asevera.

Otros puntos que sostienen el pacto, y de los que no se ha hablado, son la futura intermodal en Renfe (donde por ahora no hay avances con la Junta); junto al compromiso de mejoras hidráulicas, eléctricas y ferroviarias. También está pendiente la comisaría en la capital.

Las obras en marcha

En el caso del alcalde, Millán señala que este último cuarto del año «es intenso, fruto de una importante coordinación de un equipo que en apenas ocho meses ha sabido ajustarse y ponerse a funcionar». Así, recuerda que estos meses serán los del inicio de las obras del centro de Oleturismo de Los Robles en el Bulevar (dos millones de euros); los de la segunda fase de Los Cañones (1,5 millones); la adecuación de la Plaza de la Constitución (1,5 millones); la puesta en marcha de mejoras los autobuses urbanos y en la movilidad con nuevas plazas de aparcamiento en distintos puntos de la ciudad que suponen de punto de partida un millón más de euros de inversión, la apertura del edificio de calle Elvín, el Victoria Park y los avances en la integración ferroviaria en Renfe, donde el Gobierno de España ejecuta en este periodo un contrato de mejora de estas instalaciones por 4 millones de euros. «Es un periodo importante de cambios para la ciudad fruto del trabajo intenso de estos meses», insiste.

Situación financiera

En el caso de la concejala de Presidencia, Espejo también confía en que las medidas de alivio financiero de Hacienda (otro de los puntos clave que motivaron la moción de censura) «se aplicarán para este tramo del año, con unas mejoras que se anunciaron hace unos meses y toca aplicar ahora en materia de moratoria en el pago de intereses de préstamos». «El Gobierno de España debe comenzar a pasar al terreno los convenios en materia de mejoras hidráulicas y eléctricas para la provincia firmados en su momento por el Ministerio de Transición Ecológica», apremia la edil.

Por otro lado, la concejala lamenta que «finalmente no será 2025 el año del tranvía en funcionamiento, pero es necesario trabajar para que no haya demoras en un transporte que condiciona el mapa del transporte en la ciudad y las oportunidades de conectar a las personas con centros económicos y de servicios». «Este cuatrimestre es también el de entrada en funcionamiento del proyecto Atenea que el Imefe despliega con fondos del Gobierno de 4,7 millones de euros, un importante balón de oxígeno en materia de formación y empleo», explica.

Asimismo, Espejo confía en el «salto cualitativo» del Cetedex, cuyas obras siguen su curso en el parque empresarial. «El compromiso del actual equipo de Gobierno «es el de no dejar pasar oportunidades y revertir el trabajo que hacemos en el futuro y mejor calidad de vida de las y los jienenses», sentencia.