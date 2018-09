«De la nueva Comisaría esperamos los terrenos, pero no hay documentos» La subdelegada en un momento de la entrevista. / L. C. La subdelegada reclamará refuerzos para las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado y más uso para la Academia de Baeza J. E. P. Jaén Domingo, 9 septiembre 2018, 14:21

Una de las competencias clave de la subdelegada son las fuerzas y cuerpos de Seguridad del Estado. Y las infraestructuras que necesitan para trabajar.

-Otro de los asuntos pendientes es la construcción de la nueva Comisaría de Policía.

-El proyecto, hasta donde yo sé, está pendiente de la puesta a disposición de terrenos. No puedo decir más.

-Pero hubo anuncios, se señalaron incluso solares...

-Está pendiente de la puesta a disposición de terrenos, no hay más por ahora sobre este asunto ni he encontrado más documentos sobre este tema.

-Se prometieron también refuerzos.

-Es cierto que se necesita reforzar la plantilla, que está a un 64 %. Ese porcentaje no es real, porque hay bajas y circunstancias que hacen que sea inferior. También es cierto que una de las razones por las que no se ha reforzado antes es porque el índice de criminalidad es muy bajo. Pero para mantener los servicios actuales necesitamos una dotación superior. Y los vamos a seguir pidiendo.

-Los sindicatos policiales pusieron el grito en el cielo por las agresiones a agentes en Linares.

-Es cierto que hay una incidencia de delitos que se concentran en determinados lugares, y se han producido algunas circunstancias especiales en Linares, que no las hay en las otras comisarías de la provincia. Seguramente la comisaría de Linares es una de las que requeriría un esfuerzo sí o sí.

-Ha recibido ya demandas de la Guardia Civil sobre necesidades en el mantenimiento de cuarteles?

-Los cuarteles de la Guardia Civil necesitan mantenimiento para dar un buen servicio, pero también es cierto que hay muchos cuarteles que ya prácticamente no se usan. A lo mejor hay que replantear la gestión de bienes patrimoniales, pues algunos son grandes edificios que suponen mucho gasto. En cualquier caso, no corren muy malos tiempos porque no están en muy mal estado. Esperamos incrementar la partida para ellos gracias al convenio con la Diputación que ha funcionado otros años, pero que el año pasado no se pudo ejecutar porque el Ministerio no dio el visto bueno.

-¿Qué planes tiene este gobierno para la Academia de la Guardia Civil de Baeza?

-Sabemos que está infrautilizada, ya que tiene capacidad para más alumnos. Obedece a una política planificada desde Madrid. Ahora no estamos en mínimos históricos. Nuestra preocupación es mantener los servicios como está, y ampliar cada vez más. Se están haciendo obras de mejora en el campo de tiro, que será el mejor de la provincia.