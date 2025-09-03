Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Viajeros en las vías. E. P.

Una nueva avería provoca un retraso en un tren con dirección a Jaén

La falta intermitente de suministro eléctrico entre las estaciones de Atocha y Vallecas deja una demora de 45 minutos para los viajeros

Jesús Jiménez

Jaén

Miércoles, 3 de septiembre 2025, 21:30

Nueva incidencia ferroviaria que afecta a Jaén. Este miércoles se ha producido una avería en el fluido eléctrico que ha afectado a las líneas C-2, C-7, C-8 Y C-10 y a un tres de media distancia que partía de la capital con destino Jaén.

Según a confirmado Renfe a IDEAL el tren de media distancia debía salir a las 19:19 horas, si bien la incidencia ha provocado un retraso de 45 minutos. En concreto, la incidencia se ha producido por una falta intermitente de suministro eléctrico por parte de la empresa suministradora.

Fuentes de Adif y de Renfe han trasladado a Europa Press que el problema ha surgido a las 19:17, y que estaba resuelto en torno a las 19:45 horas, aunque el servicio ha permanecido interrumpido más tiempo por la presencia en las vías de personas que habían bajado de los trenes tras accionar la palanca de emergencia.

Con información de las 20:30, personal de seguridad de Renfe y Adif está procediendo al desalojo de los pasajeros que se encuentran en la zona y en los trenes, encaminándolos a la estación con el apoyo de autoridades, según informa Europa Press.

