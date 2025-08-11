Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Algunos de los pasajeros afectados por la avería del tren. IDEAL
Una nueva avería deja en Espeluy a decenas de pasajeros en un tren con dirección a Cádiz

La subdelegación del Gobierno confirma que se ha producido un incidente entre Villanueva de la Reina y Andújar, por lo que se habría mandado una locomotora para remolcar

Manuela Millán

Manuela Millán

Lunes, 11 de agosto 2025, 21:08

Una nueva avería de tren deja a decenas de pasajeros en la estación de Espeluy. No es un déjà vu, ya que los incidentes con trenes en la provincia se han convertido en casi el día a día. La última incidencia se registró este lunes en la línea que conecta Jaén con Cádiz. Según confirma el conocido creador de contenido jienense a este periódico, Berna Gómez, el tren que tenía que salir dirección Cádiz sobre las 18:15 ha llegado con casi media hora de retraso, pero minutos después, a la altura de Las Infantas «se ha parado y tras unos quince minutos ha vuelto a retomar la marcha». «En ese momento no se ha facilitado información de lo que estaba pasando», relata.

Tras ello, se habría producido una nueva parada, esta vez en la estación de Espeluy. «Tras parar la marcha, ha pasado el revisor para explicar que había otro tren averiado delante y como es una vía única no se podía adelantar, por lo que iba a venir un autobús por los pasajeros», apunta. La subdelegación del Gobierno confirma que se ha producido un incidente en un tren entre Villanueva de la Reina y Andújar, por lo que se habría mandado una locomotora para remolcar.

El tiktoker añade que «hasta las 21:00 no había llegado el autobús, mientras los pasajeros esperaban sin aire acondicionado», que además «irá haciendo parada por parada hasta llegar a Córdoba y allí comunicarán a los que sigan hacia Cádiz si hay otro tren, un ave u otro autobús». «Muchos de los pasajeros han decidido irse y han ido familiares a por ellos ante la indignación de lo ocurrido y del servicio que han recibido, una vez más», sentencia Gómez.

