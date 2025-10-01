Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Intervención del obispo de Jaén en la presentación del Rosario Magno. A. C.

La nueva armonización del Himno de la Diócesis de Jaén se estrenará en la Magna

También se escucharán durante la procesión las cuatro piezas creadas para esta cita por músicos de la provincia

Ascensión Cubillo

Jaén

Miércoles, 1 de octubre 2025, 13:46

La música juega un papel importante en toda procesión que se precie, también en la Magna donde habrá cinco estrenos en este sentido. Por un lado, la nueva armonización del Himno de la Diócesis de Jaén, compuesta por el catedrático de música Héctor Eliel Márquez, y, por otro, cuatro piezas inéditas creadas ex profeso por músicos de la provincia. Así lo anunció este miércoles el provicario general de la Diócesis, José Antonio Sánchez, en la presentación del Rosario Magno.

«Música creada para orar, para emocionar, para elevar. No son marchas procesionales al uso, sino composiciones meditativas, adaptadas a cada misterio, que ayudarán a rezar con los oídos y con el alma», explicó Sánchez.

El estreno de la nueva armonización del Himno de la Diócesis lo llevará a cabo el coro y orquesta MusicAlma de Linares al inicio de la Magna. Las cuatro piezas inéditas son 'Y con Él vivimos' (La Estrella para el Resucitado); 'Rosarium' (Jesús Despojado); 'Gloriosa resurrección' (Pasión de Linares) y 'La coronación de María' (BM Filarmónica para la Capilla).

