17 de noviembre: fecha del juicio por el atropello mortal a una mujer en Marmolejo

La Sección Primera de la Audiencia Provincial de Huelva acogerá del 17 al 21 de noviembre -aunque en un primero momento se preveía celebrar del ... 10 al 14 de ese mes- el juicio contra la pareja sentimental de la reportera gráfica onubense Alicia Rodríguez, M.Q.S., acusado de su atropello mortal en la localidad jienense de Marmolejo en junio de 2021, según han indicado a Europa Press fuentes judiciales.

El acusado, que se encuentra en libertad con cargos, será juzgado en un juicio con jurado popular por homicidio doloso, después de que tanto la defensa particular como el Ayuntamiento de Huelva y la Junta de Andalucía -personados en la causa- recurrieran la decisión del Juzgado de Violencia sobre la Mujer que calificó el caso como homicidio imprudente. Tanto el Ministerio Fiscal como la defensa del acusado pedían que el acusado fuera juzgado por homicidio imprudente, como lo ha calificó la jueza en julio de 2023.

Sin embargo, la acusación particular pedirá que sea condenado por un delito de asesinato con agravante de parentesco, al ser su pareja, así como considera que se da también la circunstancia de alevosía y ensañamiento. Por ello, pide para el acusado 28 años de prisión, mientras que el Ayuntamiento de Huelva y la Junta de Andalucía solicitarán entre 15 y 20 años por homicidio doloso. Por su parte la Fiscalía mantiene la acusación de homicidio imprudente y pide una condena de dos años.

En enero de 2024, durante la defensa del recurso presentado por las acusaciones, la acusación particular consideró que «al no tratarse de un caso de accidente de tráfico ni de conducción temeraria no puede ser calificado de homicidio imprudente» porque, «además, sería leve y, en tal caso, debería ser archivado porque tampoco tendría carácter penal sino civil», pero en este caso «quiénes han practicado las pruebas dicen que se trata de una cuestión dolosa».

En libertad provisional

El suceso se produjo sobre las 03:30 horas del 12 de junio de 2021, cuando M.Q.S solicitó una ambulancia en el término municipal de Marmolejo señalando que una mujer había sufrido un accidente. Al llegar, se encontraron a la mujer presuntamente atropellada por un vehículo y fallecida.

El acusado, vecino de esta localidad de Jaén, fue llevado en un primer momento como detenido a las dependencias de la Guardia Civil de Marmolejo y trasladado posteriormente a la Comandancia de la Guardia Civil en Jaén capital, donde permaneció detenido hasta ser trasladado al Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 3 de Andújar, que decretó prisión provisional comunicada y sin fianza.

Después, se inhibió al Juzgado de Violencia sobre la Mujer de Huelva, que aceptó la inhibición porque, al tratarse de una causa de violencia de género, se debe tramitar en el partido judicial donde residía la víctima. Este Juzgado ratificó la medida de prisión provisional, aunque fue puesto el libertad provisional un año después.