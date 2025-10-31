Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Concentración en Huelva por el crimen machista en Marmolejo. Azahara Com.

17 de noviembre: fecha del juicio por el atropello mortal a una mujer en Marmolejo

El acusado, entonces su pareja, que se encuentra en libertad con cargos, será juzgado en un juicio con jurado popular por homicidio doloso

E. L.

Viernes, 31 de octubre 2025, 16:03

La Sección Primera de la Audiencia Provincial de Huelva acogerá del 17 al 21 de noviembre -aunque en un primero momento se preveía celebrar del ... 10 al 14 de ese mes- el juicio contra la pareja sentimental de la reportera gráfica onubense Alicia Rodríguez, M.Q.S., acusado de su atropello mortal en la localidad jienense de Marmolejo en junio de 2021, según han indicado a Europa Press fuentes judiciales.

