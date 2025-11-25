«No normalices ni disculpes», la campaña de la Junta por el 25N

Este martes se ha celebrado el acto institucional organizado en la sede de la administración andaluza en Jaén con motivo del Día Internacional de la ... Eliminación de la Violencia contra las Mujeres, que se conmemora este 25 de noviembre. La cita ha estado presidida por el delegado del Gobierno de la Junta de Andalucía en Jaén, Jesús Estrella

Acompañado por la delegada de Inclusión Social, Juventud, Familias e Igualdad, Ángela Hidalgo, y la responsable del Instituto Andaluz de la Mujer en la provincia, Ángeles Isac, el delegado del Gobierno ha subrayado ha recordado que desde el año 2019 se han alcanzado retos en Andalucía «que no son menores», como la prestación económica que se concede a menores huérfanos de víctimas de violencia de género, o el impulso al Observatorio Andaluz de la Violencia de Género con la creación de dos nuevos grupos de trabajo: ciberviolencia y mujeres con discapacidad.

La Junta ha puesto en marcha una campaña institucional para este Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres bajo el lema 'No niegues, no normalices, no disculpes' con la que, como ha explicado Jesús Estrella, «dejamos claro que la violencia de género existe, porque negar esta violencia es darle alas, así como visibilizar todas esas formas de violencia que se disfrazan de amor o celos».

Ángela Hidalgo y Ángeles Isac han dado lectura al documento del Gobierno andaluz en torno al 25N en el que se insiste en que «los grandes cambios se forjan desde la educación que, desde edades tempranas, es una herramienta poderosa para eliminar la violencia machista».