Las nóminas de agosto provocan el primer choque entre PP y PSOE de la temporada

Primer día de vuelta, primer choque entre PSOE y PP. Septiembre comienza con un pleno extraordinario con un único punto centrado en un levantamiento de reparo para el abono de la nómina del mes de agosto del Patronato de Deportes. Un asunto que ha sido duramente criticado por el PP a través de su portavoz, Agustín González, que denuncia la «falta de responsabilidad y de sensibilidad» del alcalde Julio Millán, y su equipo. La nómina de agosto, que debería haberse garantizado con antelación, se aprueba con retraso, lo que provocará que los empleados municipales no perciban sus salarios hasta alrededor del 10 de septiembre. Hablamos de padres y madres de familia que no podrán contar con su sueldo a tiempo», ha lamentado.

Así, explica que, en el pleno, preguntó por qué no se había adelantado el trámite al 20 de agosto para garantizar el cobro puntual, y la respuesta de Julio Millán fue «por respeto a sus vacaciones». Realmente Millán ha señalado que «al ser un mes inhábil y con muchos de los trabajadores de vacaciones se ha decidido esperar». «Mientras los trabajadores esperaban certezas, el alcalde ha priorizado su interés personal, dando la espalda a quienes dependen de su nómina para afrontar el día a día», ha denunciado. Además, González ha señalado que esta situación «no se habría producido si el Ayuntamiento contara con un presupuesto aprobado».

Desde el Grupo Popular consideran que este episodio refleja «la forma de gobernar del PSOE en Jaén, instalados en la propaganda y en el autobombo, pero ausentes cuando se trata de dar soluciones reales».

Respuesta

Las críticas han tenido una respuesta casi inmediata por parte del equipo de Gobierno, que recrimina al portavoz del PP «su falta de respeto institucional y sus mentiras a costa del uso de trabajadores del Ayuntamiento de Jaén». La concejala de Deportes, Beatriz López, ha lamentado el «uso sesgado y demagógico que el PP ha hecho del pleno extraordinario». «Los trabajadores procederán a cobrar su nómina a partir de este martes según su entidad por lo que es mentira que se vaya a tardar diez días», confirma

La concejala critica la «desvergüenza del representante del PP al que no le importa utilizar a los trabajadores del Ayuntamiento para hacer una oposición obscena» y le pide un trabajo político «edificante y decente». «Flaco favor se hace como trabajador de este país demonizando el tiempo de descanso de los empleados municipales y faltando al respeto a los munícipes, también los de su partido y él mismo, que el 1 de agosto, cuando se convocó este pleno o no estaba o no estuvo pendiente», sostiene.