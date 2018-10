La noche en la que vuelan los móviles Una de las vallas publicitarias instaladas en las inmediaciones del recinto ferial para recordar que hay que vigilar los móviles. / IDEAL Cientos de personas participan en el dispositivo de seguridad que se monta para la feria con coordinación entre administraciones. La Policía ha contratado vallas publicitarias para avisar de los robos de teléfonos a los ciudadanos J. E. P. JAÉN Sábado, 20 octubre 2018, 02:16

En los primeros días de feria volaron más de once teléfonos móviles en las casetas de marcha. Esos al menos son los constaban el Comisaría como denunciados, aunque la sospecha es que pueden haberse sustraído más. En años anteriores se han contado por decenas, hasta tal punto que la Policía Nacional ha alquilado vallas publicitarias en las inmediaciones del recinto ferial para recordar a los ciudadanos que deben estar atentos para evitar que acaban la noche sufriendo un robo. Ayer viernes y especialmente noches como la de hoy sábado son esas en las que los móviles vuelan de los bolsillos y los bolsos de personas incautas, confiadas o un poco afectadas por el alcohol.

Hasta ayer por la tarde desde las fuerzas de seguridad y autoridades locales se hablaba de una feria tranquila. El primer fin de semana hubo alguna pelea, pero nada fuera de lo normal para este tipo de eventos. «Ahora se magnifican porque se graban imágenes y se difunden rápidamente, pero ha sido así toda la vida», dicen agentes con mucha experiencia. El día de San Lucas la Policía Local tuvo que intervenir por un par de conductores bebidos o drogados que metieron los coches en el ferial o en zonas prohibidas. Y se han producido asistencias sanitarias variadas por intoxicaciones etílicas, cortes y contusiones. Nada fuera de lo normal.

Recomendaciones

En días de grandes aglomeraciones la Policía Nacional aconseja no llevar los bolsos al hombro, sino cruzados tipo bandolera y siempre cerrado con la apertura junto al cuerpo; no llevar la cartera y monedero en el bolsillo trasero del pantalón, mejor siempre en los bolsillos delanteros. También recomienda no exhibir ni contar dinero en público ni dejar el bolso en lugares o sitios que no ofrezcan ninguna garantía de seguridad. «Piense que estos delincuentes realizan sus actos de forma rápida y sorpresiva», explican en la Policía Nacional. Del mismo modo, recomienda «prestar atención a actitudes extrañas, tales como empujones, o personas que le llaman la atención de una mancha sobre su chaqueta, o cualquier maniobra de distracción a la que pudiera ser sometido».

Los puntos calientes, añade, «suelen ser las entradas a eventos, como los festejos taurinos o conciertos, es cuando las aglomeraciones son inevitables. Esté siempre atento a sus efectos personales, llévelos siempre consigo». Y en el caso de tener hijos pequeños, nunca está de más dotarlos con una pulsera identificativa o anotarles su teléfono en el brazo (Protección Civil las hace en un momento en la entrada al ferial por la portada de abajo).

Especial atención se debe prestar también a los teléfonos móviles, más si se trata de terminales de gran valor. «Para un delincuente no hay manera más fácil de conseguir dinero que apropiándose de teléfonos móviles al descuido». Se recomienda no dejar los terminales encima de las mesas o barras en las que nos situemos; tampoco dejarlos en bolsos o mochilas que queden abiertos. «Los niños y adolescentes con el terminal en las manos son una presa fácil», dice la Policía.

«Si le roban el móvil, llame a su operadora para que le restrinjan las llamadas y denúncielo en Comisaría aportando su número IMEI lo que imposibilitará que ese terminal pueda ser usado aun con otra tarjeta, pudiendo ser localizado», aconseja la Policía.

Por otro lado, si se acude en coche a la feria, se recomienda no dejar efectos de valor a la vista ni bolsas que hagan suponer que contienen objetos valiosos. «No deje absolutamente nada a la vista aunque no tenga ningún valor y asegúrese de que ventanillas y puertas quedan perfectamente cerradas», señala la Policía.

Para evitar que se produzcan robos en viviendas aprovechando que los propietarios se encuentran en la feria o fuera de la ciudad, es aconsejable seguir una serie de recomendaciones, como no cerrar la puerta solo con el resbalón, echar la llave y cualquier otro mecanismo de seguridad. Si se trata de un piso bajo se recomienda cerrar las rejas de ventanas y balcones. Igualmente se recomienda no dejar las ventanas abiertas y no bajar las persianas totalmente o realizar cualquier otro acto que pueda indicar que no se encuentran en el domicilio. « «Acuérdese de las ventanas que dan a los patios, suelen ser las más desprotegidas ante los delincuentes».

Por último ante personas violentas o agresivas o si es víctima o testigo de alguna acción delictiva, llame a los teléfonos de emergencia 091 y busque a la Policía en el ferial.

La Policía recuerda igualmente que denunciar o informar a los agentes policiales de hechos falsos constituye un delito tipificado en el código penal. «Los agentes investigan todas las denuncias que se presentan para actuar en consecuencia contra los autores, pero si se demuestra la falsedad de lo manifestado la supuesta víctima se convierte en autora de un delito».

Policía Local

No solo la Policía Nacional hace un enorme esfuerzo y un gran despliegue para la feria de San Lucas. La Policía Local echa el resto también. Cuando se tiren los cohetes en el Bulevar mañana domingo, los agentes municipales habrán prestado 464 servicios durante la Feria. Los servicios afectan a la totalidad de la plantilla y supondrán cerca de 4.000 horas de disponibilidad.

Desde el Ayuntamiento se destacó en los días previos a la feria «la total colaboración y coordinación que hay de forma permanente entre todas las fuerzas y cuerpos de seguridad, lo cual se hace más patente en fechas tan importantes como la Feria de San Lucas, donde la prioridad absoluta es garantizar la plena seguridad de los ciudadanos y los que nos visitan para que puedan disfrutar de estos días de feria», en palabras del concejal Juan Carlos Ruiz.

El dispositivo de la Junta se realizará a través de efectivos de la Policía Adscrita, con presencia durante la mañana y la tarde, que se ampliará también a la noche durante los días de mayor afluencia de público. Además, agentes del Equipo de Menores estarán de paisano para controlar la posible venta de alcohol a menores. En caso de la celebración de festejos taurinos, la Junta también aportará el equipo propio que mantiene las competencias en materia de Juego y Espectáculos.

La Agrupación de Voluntarios de Protección Civil presta durante la feria un total de 314 servicios repartidos en unos 35 voluntarios diarios, reforzándose este dispositivo en los festivos y vísperas de festivos. Asimismo y como ya viene siendo habitual de otros años, distintas agrupaciones de voluntarios de la provincia prestarán apoyo a la de la capital, tales como Andújar, Villanueva de la Reina, Alcalá, Mancha Real, Jódar, Linares, Ibros, Baeza, Úbeda, Bailén y Bedmar.

El servicio de prevención y extinción de incendios de Jaén ofrece un dispositivo para la Feria de San Lucas de dos retenes de siete miembros cada uno, además de los medios materiales como un camión autoescala, un camión bomba urbana pesada y un camión de bomba urbana ligera. Se prestarán un total de 149 servicios, lo que supone un total de 1.500 horas aproximadamente.

Se van a iniciar durante la Feria de San Lucas tres campañas específicas, una sobre la prevención de accidentes de tráfico por el alcohol, para lo cual se instalarán dos alcoholímetros en la zona de seguridad del recinto ferial junto al vehículo de la DGT a petición del usuario que esté interesado.