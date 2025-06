Noche tórrida en Jaén la madrugada del jueves, con 30 grados hasta las 4:00 Las mínimas no bajaron de 26 grados, siendo una de las temperaturas más altas registradas en todo el país, mientras se espera una noche similar este viernes

Muchos jienenses se despertaron la madrugada este jueves empapados en sudor y no es para menos, pues los termómetros no bajaron en toda la noche de 26 grados, y hasta las cuatro de la mañana el mercurio no descendió de los 30 grados en ningún momento. De esta forma, la temperatura mínima se registró a las 7 de la mañana, con una caída térmica de apenas seis grados, lo que dificultó conciliar el sueño.

Estos son los datos publicados por la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), siendo la noche de la capital jienense una de las temperaturas más altas registradas en Andalucía, tan solo por detrás de Osuna, que marcó 26,4 grados a las 6,00 horas, y al mismo nivel que las estaciones de Sevilla Aeropuerto y Tablada, con 26 grados.

Una situación que podría llegar a repetirse esta noche, pues la previsión de temperaturas mínimas para la madrugada del viernes es de 24 grados. Respecto al propio jueves, la Aemet tiene activados el aviso naranja por altas temperaturas en Morena y Condado y el Valle del Guadalquivir. También hay aviso amarillo por calor en capital y montes de Jaén.

Con respecto a las previsiones del viernes, las temperaturas se mantendrán elevadas, en torno a los 37 grados, con algunas zonas como Andújar en los que se podrían rozar los 40 grados, manteniéndose la alerta naranja en parte del territorio jienense. Las perspectivas para el sábado son similares a los días anteriores, y ya será el domingo cuando los termómetros comiencen a dar tregua, con un descenso generalizado de las temperaturas.