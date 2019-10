Noche movida para una de las Meninas de La Alameda 'Menina viajera', anoche, a unos metros de su lugar original. / Pedro Romero Aranda Fue descubierta sin pedestal y a unos metros de su lugar original. Desde el Ayuntamiento aseguran que no ha sufrido daños y esta mañana ya estaba en su sitio. LORENA CÁDIZ Jaén Sábado, 5 octubre 2019, 14:35

Noche movida para una de las meninas instaladas en el parque de la Alameda. Un vecino tomaba la madrugada de este viernes al sábado, en torno a las doce y media, una imagen de la menina, concretamente la situada en la calle Agustina de Aragón, frente a la plaza de Toros, y diseñada por el torero El Cordobés, movida de su sitio y sin pedestal. En otra imagen, ese mismo vecino, mostraba el pedestal vacío en su lugar original. Las imágenes empezaron a circular por las redes sociales como un acto vandálico a esta exposicion urbana, llamada 'Ecomeninas Andalucía Gallery' y que tiene una veintena de esculturas repartidas por toda la ciudad desde primeros de mes y hasta el próximo día 16.

Desde el Ayuntamiento aseguraban hoy que no se ha tratado de un acto vandálico, sino que alguien se dio cuenta de que esta escultura no estaba lo suficientemente bien anclada al pedestal y decidió bajarla del mismo y dar aviso a la Policía Local. Eso sí, mientras llegaban los agentes a 'recolocarla' hubo quien decidió pasearla por el parque. La suerte es que no ha sufrido daño alguno y esta mañana estaba ya colocada en su sitio original y anclada a su pedestal. Fuentes del Ayuntamiento añaden que, aunque por suerte en este caso la escultura no ha sufrido daños, existe un seguro de cobertura para la veintena de meninas.

Pedestal sin escultura. / Pedro Romero Aranda

Hay que recordar que esta muestra está creada por diferentes personalidades andaluzas y persigue concienciar sobre la importancia de reciclar los envases de vidrio. La muestra está viajando por Andalucía de la mano de Ecovidrio y los días que estarán en Jaén permanecerán en todo el entorno del casco histórico, en concreto en la Catedral, plaza San Francisco, Carrera de Jesús, jardines del Parque del Seminario, plaza del Deán, Plaza de Toros, Jardines de la Alameda, Museo Provincial, convento de Santa Teresa, calle Alcantarilla, Bernabé Soriano, calle Parra y Baños Árabes.